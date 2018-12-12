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Четыре половые инфекции, о которых вы не знали

13.12.2018 17:34 — Разное | UDF  
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Фото: pixabay.com
Новые болезни появляются постоянно, и инфекции, передающиеся половым путем, не являются исключением. Вот четыре бактерии, представляющие серьезную угрозу для общественного здоровья.

1. Neisseria meningitidis (Менингококк) может вызвать инвазивный менингит – потенциально смертельную инфекцию защитных мембран головного и спинного мозга.

Все чаще она становится причиной урогенитальных инфекций. Примерно у 5-10% взрослых N. meningitidis живет на задней стенке носа и горла. Исследования показывают, что потенциально они могут передавать бактерии партнерам через оральный секс и глубокие поцелуи.

Пока нет полной уверенности, какой из путей передачи вызвал вспышки инвазивных форм болезни среди гомо- и бисексуальных мужчин в Европе, Канаде и США. Однако, как показало исследование уретрита, вызванного N. Meningitidis, в группе гетеросексуальных (кроме одного) мужчин, причиной заражения был оральный секс.

Ученые определили, что штамм, поразивший в 2015 году несколько городов США, приобрел ДНК через генетическую рекомбинацию с ее близким родственником, вызывающим гонорею (N. gonorrhoeae). Эта мутация способствовала широкому распространению ИППП.

2. Mycoplasma genitalium (Микоплазма гениталиум) – одна из самых маленьких известных бактерий, выявленная в 1980-х годах. Она особенно распространена среди подростков и молодежи, и заражает примерно 1-2% людей.

Инфекция M. Genitalium зачастую протекает бессимптомно, но может имитировать хламидиоз или гонорею с постоянным раздражением уретры и шейки матки. Она вызывает воспалительное заболевание тазовых органов, которое может привести к нарушениям в женской репродуктивной системе – бесплодию, выкидышам, преждевременным родам и мертворождению. Использование презервативов поможет предотвратить заражение.

Исследователи отметили растущую устойчивость M. Genitalium к лечению антибиотиками – азитромицином и доксициклином.

3. Shigella flexneri (Шигелла Флекснера). Шигеллез (или дизентерия) передается через прямой или косвенный контакт с человеческими фекалиями. Инфекция вызывает сильные желудочные колики и резкие приступы диареи с кровью и слизью, что способствует распространению бактерий.

Хотя заболевание чаще всего ассоциируется с маленькими детьми и путешественниками, в некоторых странах с низким и средним уровнем дохода в 1970-х годах исследователи начали документировать случаи шигеллеза у гомосексуальных и бисексуальных мужчин. По мнению ученых, S. flexneri передается анально-оральным путем и привела к многочисленным вспышкам ИППП по всему миру.

Деметре Даскалакис (Demetre Daskalakis), заместитель комиссара Департамента здравоохранения и психогигиены Нью-Йорка, говорит о быстро формирующейся резистентности S. flexneri к азитромицину.

4. Chlamydia trachomatis. Атипичные штаммы этой бактерии вызывают венерическую лимфорганулему (Lymphogranuloma venereum), которая является «ужасной инфекцией», по словам Кристофера Шислса (Christopher Schiessl), врача клиники One Medical в Сан-Франциско.

Сначала образуется генитальный прыщ, нарыв или язва, а затем инфекция проникает в лимфатическую систему организма. Ректальная инфекция может имитировать воспалительное заболевание кишечника, приводя к хроническим и тяжелым поражениям толстой и прямой кишки (свищам и стриктурам).

За последнее десятилетие зафиксированы многочисленные вспышки заболеваний в Европе и Северной Америке, особенно среди гомо- и бисексуальных мужчин. Кроме того, лимфогранулема может увеличить риск заражения ВИЧ.

Защититься от этой инфекции можно при помощи презервативов. В основе лечения лежит трехнедельный курс антибиотиков (доксициклина).

 
 
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Новые болезни появляются постоянно, и инфекции, передающиеся половым путем, не являются исключением.
 
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