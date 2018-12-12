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Кокорин рассказал о планах на новогоднюю ночь в "Бутырке"
Фото: открытый источник
Александр Кокорин рассказал о планах на новогоднюю ночь, о чем сообщает АГН «Москва». Футболист написал письмо, в котором говориться, что в предстоящий праздник ему придется лечь спать пораньше, так как в СИЗО «Бутырка», где он сейчас содержится, есть режим и его нужно соблюдать. Елки и новогоднего стола не будет — ни для Кокорина, ни для прочих арестованных. Не положено.
Футболист благодарит всех, кто поддерживает его в нелегкие минуты жизни и всех поздравляет с наступающими праздниками. Он собирается писать письма своим родственникам — так и проведет предпраздничные дни.
Напомним, что 8 октября Павел Мамаев из ФК «Краснодар», Александр Кокорин из «Зенита», его младший брат Кирилл и друг Александр Потасовицкий решили подраться в кафе и на парковке. От их рук и ног пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель популярной телеведущей. До 5 февраля арестованные побудут в СИЗО — так решил Тверской суд.
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Футболист рано ляжет спать в предстоящее торжество.
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