Знаки Зодиака: ваша судьба или тайный шифр вашего года рождения

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Земля (8, 9)

Огонь (6, 7)

Дерево (4, 5)

Вода (2, 3)

Металл (0, 1)

Древние трактаты, на которых основан китайский календарь и выстроен восточный гороскоп, глаголят о том, что на Земле в каждый момент времени присутствует одна из пяти основных стихий. Астрологи уверены, что эти стихии - Земля, Огонь, Дерево, Вода и Металл – оказывают сильнейшее воздействие не только на природу, но и на характер человека, его поведение, отношение к жизни, его тайные и явные стремления и пристрастия. Если вы готовы перешагнуть порог и узнать о себе больше, тогда возьмите последнюю цифру года вашего рождения и узнайте какая стихия соответствует вашей цифре, кто вы и что вам дано в этой жизни.Люди, которые относятся к стихии Земли, являются самыми надежными и терпеливыми. Эта стихия приносит им и наделяет их огромной ответственностью по отношению к близким. У них много амбиций, но при этом они достаточно идеалистичны. У представителей этой стихии хорошо развита интуиция. Знакомые и окружающие в тайне стараются быть похожими на этих «землян», которые проявляют на протяжении всей жизни высокие морально-нравственные ценности. Люди Земли ценят этику, дисциплину, прекрасно умеют использовать имеющиеся под рукой ресурсы с умом. При этом представителей этой стихии очень любят деньги. Люди Земли перспективные, но своих эмоций они не стараются проявлять открыто, и они нуждаются, чтобы их любили искренне и всем сердцем. Судьба напоминает им о том, что они должны быть немного авантюристами и проявлять больше живости.Люди Огня всегда идут туда, где есть движение, они ищут приключений и никогда не откажутся узнать что-то новое. Это активные и энергичные личности, прекрасно выраженными задатками лидера. Это те, кто не упустит случая конкурировать и выигрывать. Люди Огня привлекательны, притягательны, они не любят одиночества, предпочитают видеть возле себя людей, которые являются союзниками и поддерживают их в постоянном движении. Люди Огня всем сердцем привязаны к близким, они всячески поддерживают любые семейные связи. Представители этой стихии уверены в себе, самодостаточны, умны и дружелюбны. Их отличает эффектное поведение, ораторский талант. Однако они могут проявлять агрессивность и чрезмерное стремление достигнуть целей любыми способами.Люди, родившиеся под покровительством Дерева, очень щедры. Они придерживаются своих принципов, любят познавать новое, исследовать мир, проводить периодически анализ ситуации, имеют редкую силу убеждения. Они артистичны и креативны, трудолюбивы, стремясь постоянно быть занятыми. Они считают, что уверенность является одним из главных положительных качеств человека. Эти люди умеют быть благодарными, не пытаются гнаться за излишествами. Сфера их интересов весьма обширна и разнообразна. При этом «деревянные» люди чрезмерно расточительны, могут брать на себя больше задач, чем могут справиться.Люди Воды невероятно обаятельны и отзывчивы. Они очень достаточно умны, отличаются незаурядной креативностью, отлично умеют плыть по течению. Эти люди обладают отличным воображением. Среди них немало философов и мыслителей, они обладают идеальными навыками общения и могут быть очень убедительными. Люди Воды - прекрасные дипломаты. Их интуиция способна уловить многое из того, что неподвластно прочувствовать другим. Они хорошие организаторы и хорошие исполнители, которые умеют замечать таланты окружающих людей и помогать их развивать. При этом эти люди скрытны, могут быть неискренними, они не делятся секретами, могут манипулировать другими, отличаются определенной пассивностью.«Металлические» люди очень живучи, они независимы и самостоятельны. Они любят себя, но при этом умеют заботиться о других. Они сдержанны, уверенно отстаивают свою точку зрения. Представители этой стихии стремятся к упорядоченности, равновесию в жизни. Их отличает надежность и решительность. При этом они держатся особняком, не пытаясь быть частью толпы. Эти люди точно знают, что они хотят, препятствия и неудачи никогда не могут заставить их свернуть с пути. У них нет страха перед одиночеством. Однако они импульсивны, стремятся к роскоши, деньгам и власти.