"В спецслужбах тоже берут взятки". Почему громкое "дело врачей" не остановило коррупционеров?

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«Людей-то поймали, но не изменили систему принятия решений»

«Некоторые откупятся даже от спецслужб»

В июне КГБ подробно рассказал жителям страны, в том числе через государственные телеканалы, о раскрытии коррупционной схемы в Минздраве. Дело стало самым резонансным за последние годы: около 100 человек попали под следствие. На днях Генеральная прокуратура направила в Верховный суд первые уголовные дела, в том числе и экс-замминистраОднако резонансный скандал, по всей видимости, не отбил у нарушителей закона желание даже хотя бы на время приостановить коррупционные преступления.Так, на дняхсообщило, что главный врач Щучинского зонального центра гигиены и эпидемиологии подозревается в хищении 12 тысяч рублей. По август 2018 года некоторые работники, получив премию, возвращали руководителю более половины выплаченной им суммы.Почему коррупционные дела продолжают появляться, несмотря на активную борьбу с нарушителями закона?Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательствав комментарииобратил внимание, что причины для появления коррупции в стране не устранены.– отметил Виктор Магелов.По его мнению, «дело врачей» мало кого могло напугать, т.к. за коррупционеров в учреждениях других отраслей в массовом порядке пока не взялись.– сказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.Виктор Маргелов привел пример: вряд ли может обойтись без нарушения закона в случае, если чиновники предлагают участвовать в тендере поставщикам условного автомобиля темно-зеленого цвета.– рассказалВиктор Маргелов.Он считает, что даже если правоохранительные органы добросоветстно будут заниматься вскрытием коррупционных схем, то нарушения закона еще не скоро прекратятся.Бывший министр труданазвалеще несколько причин расцвета коррупции в Беларуси.отметил экс-министр труда.Кроме того, по его мнению, спецслужбы не в состоянии дойти до каждого чиновника и проверить его на злоупотребление служебными полномочиями.– считает Александр Соснов.