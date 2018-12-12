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Леонид Заико: Погоня за "тунеядцами" — это как найти партизан
Леонид Заико. Фото: Еврорадио
Правительство расширило перечень граждан, которых не будут включать в число не занятых в экономике. В соцсетях народ шутит, что для того, чтобы не стать «тунеядцем», можно, к примеру, выйти замуж за молодого специалиста и уехать с ним в глушь по распределению.
Можно родить ребенка или стать многодетной матерью — и в глазах белорусского чиновника ты уже не «тунеядка». Есть варианты более приятные — стать женой посла или военного.
— Ради того, чтобы эту глупость не исполнять, не надо выходить замуж за офицера, не надо рожать шестерых детей. Нечего плодить «тунеядцев», — советует в комментарии для
— Мои коллеги, которые занимались бизнесом, решили эту проблему так: они уехали из Беларуси. Программист, который работает на аутсорсинге, швея, которая шьет на дому, могут «забить болт» и уехать, — рассказал Леонид Заико. — Мой длительный опыт жизни в Беларуси говорит о том, что белорусы умнее, чем правительство, которое им предлагают. Во времена СССР они были самой адаптивной национальной группой.
Погоня за белорусами-«тунеядцами» — это как найти партизан, считает эксперт.
Перечень граждан, подпадающих под декрет о «тунеядстве», он называет специфической формой идиотизма.
— Люди делают покупки в магазинах и платят НДС. Если они выпили за здоровье президента, они еще платят акциз, — объясняет Леонид Заико. — 95 % доходов белорусов — это потребление. Треть идет на продукты питания, чуть больше трети — на одежду и товары длительного пользования, около 25 % — на оплату услуг. Может, кто-то хочет сказать, что наши больницы и поликлиники страдают от «тунеядцев»? Белорусский бюджет на одного человека тратит 320 долларов в год на медицину.
Высшее образование платное. Среднее образование должно быть бесплатным — во всем мире так. Если нация не готовит здоровое умное поколение, она погибает. Ни в коем случае нельзя брать деньги с родителей на содержание школ, а у нас они покупают окна, двери и парты...
Наши власти считают, что «тунеядцев» надо заставить трудиться. Что говорит наука? Ученые считают, что естественная норма безработицы в любой стране — это 3-5 %. Американские экономисты называют 7 %. Как экономист заявляю: в Беларуси 500 тысяч человек могут не работать.
Леонид Заико предполагает, как на практике будет работать Декрет № 1:
— В каждом из 118 районов Беларуси должны составить списки «тунеядцев». Получается в среднем по 4 000 кандидатур на каждый район. Если на каждого «тунеядца» составить краткую справку — по 10 человек на страницу, в списке будет 400 страниц. Какой глава райисполкома будет выполнять поручение Лукашенко разбираться с каждым? А как же коров доить, дороги латать?
Заико обращает внимание на то, что Беларусь покидают, как правило, образованные, умные молодые люди.
— Каждый год десятки и сотни женщин, которые вышли замуж за иностранцев, уезжают с родины. А что касается белорусских мужчин — такие случаи единичны. Выходит, мало кто из иностранок мечтает выйти замуж за белоруса. Эта проблема, на мой взгляд, важнее, чем проблема «тунеядцев». Это оценка человеческого потенциала.
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Белорусы умнее, чем правительство, которое им предлагают.
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