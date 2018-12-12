

Леонид Заико. Фото: Еврорадио

Правительство расширило перечень граждан, которых не будут включать в число не занятых в экономике. В соцсетях народ шутит, что для того, чтобы не стать «тунеядцем», можно, к примеру, выйти замуж за молодого специалиста и уехать с ним в глушь по распределению.Можно родить ребенка или стать многодетной матерью — и в глазах белорусского чиновника ты уже не «тунеядка». Есть варианты более приятные — стать женой посла или военного.— советует в комментарии дляруководитель аналитического центра «Стратегия»— рассказал Леонид Заико.Погоня за белорусами-«тунеядцами» — это как найти партизан, считает эксперт.Перечень граждан, подпадающих под декрет о «тунеядстве», он называет специфической формой идиотизма.— объясняет Леонид Заико. —Леонид Заико предполагает, как на практике будет работать Декрет № 1:Заико обращает внимание на то, что Беларусь покидают, как правило, образованные, умные молодые люди.