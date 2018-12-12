Беларусь и РФ не подписывали соглашение о взаимном признании виз, так как Минск не закончил внутригосударственные процедуры - Румас

Беларусь не успела завершить внутригосударственные процедуры по соглашению с Россией о взаимном признании виз, рассчитывает подписать документ в ближайшее время.

"Сегодня мы не подписывали соглашение о взаимном признании виз. Белорусская сторона к заседанию не успела завершить внутригосударственные процедуры", - заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам в четверг в Бресте, где состоялось заседание Совмина Союзного государства.

Вместе с тем, добавил он, стороны надеются в ближайшее время подписать соглашение.

Как сообщалось, соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

Кроме того, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещала снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии.

Документ также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: компетентные органы Белоруссии и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.

Подписание соглашения анонсировалось обеими сторонами 13 декабря в рамках заседания Совмина СГ.