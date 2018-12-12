Джоан Роулинг потеряла лидерство в рейтинге самых богатых писателей Forbes

Британская писательница Джоан Роулинг, возглавлявшая в прошлом году рейтинг самых высокооплачиваемых писателей Forbes, в 2018 году спустилась на строчку ниже, заработав $54 млн долларов (для сравнения, ранее ее годовой заработок достигал $95 млн).

Лидерство же принадлежит автору триллеров и детективов об инспекторе Алексе Кроссе Джеймс Паттерсон. За год его доходы составили $86 млн. Как подчеркнули авторы рейтинга, за последние 20 лет писатель уже в десятый раз возглавляет список Forbes.





Также в тройку лидеров входит "король ужасов" Стивен Кинг, за год заработавший на своих книгах $27 млн. В этом ему, безусловно, помог выход на экраны ремейка фильма "Оно".

На четвертой позиции - Джон Гришэм с $21 млн. Пятое и шестое место - у Дэна Брауна и Джеффа Кинни (по 18,5 млн долларов дохода у каждого). На седьмой строке рейтинга - американский журналист Майкл Волф, написавший бестселлер "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". Восьмую и девятую строки заняли американки Нора Робертс и Даниэла Стил, доход каждой из которых достиг $12 млн. Десятое место отдали Рику Риордану и Эрике Леонард Джеймс, которые заработали в этом году по одинаковой сумме - $18,5 млн.