Медведев призвал улучшать структуру взаимной торговли РФ и Беларуси, активнее выходить на рынки третьих стран

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал российских и белорусских коллег улучшать структуру взаимной торговли и активизировать работу по продвижению товаров совместного производства на рынки третьих стран.

"Торгово-экономические отношения развиваются позитивно. Если говорить о показателях оборота, он все-таки растет: за 10 месяцев этого года почти на 13%, он вплотную уже подошел к отметке в $30 млрд", - сказал он, выступая на заседании Совета министров Союзного государства в четверг в Бресте.

"Если говорить о российской стороне, то мы в данном случае увеличивали поставки машиностроительной, химической продукции, металлов, продовольствия. Торговля услугами растет. Ну и я думаю, и годовые показатели будут неплохими", - отметил российский премьер.

Он сообщил, что и с белорусской стороны в общем и целом ситуация выглядит стабильно. "Но это не значит, я согласен, что нечем заниматься, что нет перекосов. В любом случае, есть результаты и есть, над чем работать: и в плане увеличения объемов товарооборота, и в плане улучшения его структуры", - подчеркнул Д.Медведев.

По его мнению, нужно продолжать системно, последовательно снимать барьеры, которые существуют и которые сдерживают взаимную торговлю, создавать для компаний двух стран благоприятные и равноправные условия доступа на рынки, поддерживать малый и средний бизнес.

"Особенно в тех секторах, которые мы считаем перспективными: это высокотехнологичный сектор, это наукоемкий сектор - на самом деле, и то, и другое у нас неплохо развито", - заявил Д.Медведев.

"Надо развивать взаимодействие между российскими и белорусскими регионами - это тоже очень важное направление сотрудничества. Ну и наращивать поставки товаров совместного производства на рынки третьих стран", - заключил глава российского правительства.