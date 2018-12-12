Отрекаются, любя. Почему нужно уходить с любимой работы

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Возможно, вы по уши влюблены c первого взгляда. Или ваши чувства росли со временем. Одно можно сказать точно: у вас есть то, что все ищут, но редко кто находит, — любимая работа. И вы собираетесь с нее уйти.

Как такое может быть? Об этом в HBR рассжудает Жанпьеро Петрильери — эксперт по организационному поведению, доцент INSEAD. Врач и психиатр по образованию, который исследует и практикует развитие лидерских качеств.

У вас отличная работа в прекрасной компании. Дело не в ней, а в вас. И это не минутный соблазн. Вы думали об уходе уже довольно давно. Даже если вы будете жалеть об этом, вы должны уйти. Время пришло.

«В конце концов, лучше уйти по собственному желанию», — повторяете вы себе. Пока у вас есть варианты. Вы слишком молоды, чтобы воспринимать уют и доброжелательность как должное, и видели, что случается с теми, кто расслабился. Однажды их бесцеремонно выкидывают ради нового талантливого сотрудника. Или их любовь постепенно переходит в самодовольство, и они начинают работать для галочки. Нет, вы не позволите подобному случиться и разрушить память о великой любви.

Это любовь, признайтесь себе. 100 лет назад Зигмунд Фрейд говорил, что для полноценной жизни нужно любить и работать. Похоже, сегодня мы должны любить работать. Нам больше недостаточно уважения, безопасности и денег. Мы хотим испытывать страсть, реализовываться, удивляться. Одним словом, нам нужна романтика.

Организации всерьез воспринимают это желание и делают все возможное, чтобы завоевать нас. Они больше не привлекают таланты исключительно с помощью материального вознаграждения. Их объявления о приеме на работу обещают, что мы найдем в ней смысл жизни. Мы вырастем. Мы будем частью сообщества и поможем изменить мир. Если повезет, у нас даже будет хорошая зарплата. Как тут не полюбить?

Ученые десятилетиями изучают, чем организации завоевывают нас. Это называется отождествлением. Мы влюбляемся в компании, которые не только вознаграждают наши усилия хорошими соцпакетами, но и делают нас лучше.

Когда мы отождествляем себя с организацией, мы становимся тем, чем занимаемся. Наши мысли о себе включают ценности организации. Если я работаю в компании, отличающейся открытостью, тщательным подходом и предпринимательским духом, то и сам должен быть таким. Когда моя организация находится в лучах славы, мне кажется, что это и моя слава. Когда она переживает трудные времена, мне тоже тяжело. Как и другие виды романтических отношений, такая работа — самая здоровая и разумная зависимость.

Неудивительно, что мы не можем перестать думать о своей работе, и иногда из-за нее теряем голову. Все как в любви. Она требовательна. Она может поглотить. Но когда это счастливая любовь, мы чувствуем, что живем. Живем, пока эти чувства не угаснут.

Мне часто встречаются люди, разлюбившие работу или организацию, которую они любили раньше. Они идут на курсы для руководителей высшего звена так же, как пары обращаются к психологу, стремясь разобраться в своих смешанных чувствах. Я понимаю их, потому что иногда чувствую себя таким же. Мне знакомы сомнения, легкое чувство вины, страх. Может быть, я недостаточно терпелив? Справлюсь ли я? Смогу ли найти что-то лучше или хотя бы не хуже? И кем я стану, если уйду?

Иногда эти вопросы говорят о разрушительных чувствах к работе. Иногда — что угасающая влюбленность переходит в зрелую любовь. Часто происходит и то, и другое, но важно разделять эти признаки. Нужно понять, почему вы уходите, прежде чем начнете думать, как уйти достойно.

Вот как определить, что романтические отношения с работой болезненны. Вы много отдаете, но не получаете желаемого, и вас заставляют думать, что это ваша вина. Разрыв дается тяжело, даже если с вами плохо обращаются. Вы чувствуете себя заложником по экономическим и психологическим причинам. Вы хотите уйти, но понимаете, что не можете себе этого позволить и, если быть честным, даже не представляете себе такого.

А вот как можно определить, что влюбленность переходит в зрелую любовь.Страсть превращается в преданность, и вы осознаете это новое чувство. Вы не уверены, что стоит быть преданным работе. Как бы вы ее ни любили, она никогда не ответит вам взаимностью. Вы любите то, чем занимаетесь и кем стали на этой работе. Вы любите дело и людей, с которым взаимодействуете. Они заслуживают вашей преданности.

Если вы пришли к выводу, что вы с работой находитесь в болезненных романтических отношениях, есть только один способ достойно уйти — сделать это как можно скорее. Разберитесь, что вам нужно для поддержки — другая компания, группа хороших друзей — и режьте по живому. Рана заживет быстрее, чем вы можете себе представить. Если отношения не складываются только с некоторыми аспектами вашей работы, проведите между ними и собой четкую границу. Как только вы поймете, что без этой работы вам будет лучше, то сразу почувствуете свободу. Возможно, вы останетесь, но на других условиях.

Если у вас уже есть альтернатива (привлекательное предложение и поддержка окружающих), но вы все еще колеблетесь, возможно, дело в другом. Например, вы проецируете свою любовь к месту работы на саму работу. Дважды подумайте, прежде чем уйти. Сначала о том, что вам нужно оставить, а затем — без чего вы не можете уйти. Подумайте с грустью о том, что оставляете, и возьмите с собой необходимое.

Невозможно быстро и легко уйти с работы, которая сделала вас тем, кто вы есть, даже если она уже не та или вы переросли ее (или и то, и другое вместе). Даже не пытайтесь так сделать. Это будет выглядеть оскорбительно, и вы растеряете полученные знания. Не спеша попрощайтесь с людьми, местом и даже с вещами. Запомните последнюю выполненную задачу, общую встречу или вид из окна. Если будет вечеринка, вспомните прошлое. Пусть грусть идет рука об руку с праздником. Когда вас будут поздравлять, дайте понять людям, что сочувствие тоже не помешает. Испытывая печаль, вы будете спрашивать себя, не совершаете ли ошибку. Может быть, это и так, по крайней мере, такую возможность нужно учитывать. Но, возможно, это означает, что вы все делаете правильно.

Пусть работа научит вас последней вещи, которую нужно освоить, — наслаждаться утратой. Этот навык вам еще пригодится. В век мобильности способность двигаться дальше важна не менее, чем способность быть преданным работником. Едва ли вас сочтут талантливыми, если вы не будете уметь и то, и другое. Недостаточно уметь любить работу. Вы должны научиться уходить с нее. Любить тяжело, но уходить с достоинством — еще тяжелее.

Прощаясь с любимой работой, помните, что не нужно уходить налегке. Заберите с собой все, что можете, чтобы не оставлять на прежнем месте часть себя. Обратите внимание на дело, которое вы будете продолжать выполнять и далее, и мысленно отметьте, как оно сможет развиваться вне рамок прежнего места работы. Сообщите людям, с которыми хотите поддерживать отношения, о своем желании и о том, что ваше общение может развиваться по-новому. Если вы уже знаете, как это будет происходить, то всем будет комфортнее, когда вы скажете об этом вслух. А если вам нравится составлять списки, обязательно составьте один – из задач и людей, которых хотите сохранить в своей жизни.

И, наконец, посмотрите на свою прежнюю компанию. Пусть вы решили уйти, но вы можете сохранить привычки и ценности, приобретенные в ней. В этом вся прелесть отождествления: вам не нужно возвращать этот капитал в отличие от ноутбука и бейджа. Многие с теплом вспоминают время, проведенное в организации, из которой они давно ушли, и остаются лояльными к ней, потому что она помогла им понять, кто они, что могут и куда идти дальше. Мы с Дженнифер Петрильери придумали для таких организаций термин «отождествляющие организации». Современные кадры находят их привлекательными именно потому, что они помогают намчувствовать себя мобильными.

Иногда необходимо уйти из компании, чтобы любить то, что вы делаете, сильнее. Достойная любовь требует того, чему не может научить ни одна организация, — способности быть в одиночестве. Когда мы обретем ее, любовь перестанет быть необходимостью и станет радостью. Мы сможем устанавливать четкие границы, которые помогут стать ближе к другим и к своей работе, не отдавая всего себя. Когда мы можем быть одни, мы становимся менее уязвимыми. Мы можем действительно быть преданными, ведь мы не пленники.

Я думаю, что не стоит любить место работы или организацию. Повторюсь: они не ответят вам взаимностью. Но если организация помогает вам найти дело и людей, заслуживающих любви, стоит отдать ей должное, пока вы работаете в ней, и с удовольствием вспоминать об этом после ухода.