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В Вороново зажглась звезда «Евровидения» (будет дополнено)
13.12.2018 — Разное | Вороновская газета
Девятиклассница Вороновской школы Александра Повшок внезапно стала известной и пока привыкает к своей популярности в печатных СМИ, на телевидении и соцсетях.
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Девятиклассница Вороновской школы Александра Повшок внезапно стала известной и пока привыкает к своей популярности в печатных СМИ, на телевидении и соцсетях.
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