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Джордж Мартин пообещал завершить цикл «Песнь льда и пламени»
13.12.2018 18:25 — Разное | Аргументы и факты
Американский писатель Джордж Мартин пообещал завершить серию книг «Песнь льда и пламени» в своем
«Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Это случится не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал «Песни льда и пламени», - написал он.
По циклу Мартина телеканал HBO снял сериал «Игра престолов», финальный сезон которого выйдет в апреле следующего года.
Кроме того, готовится выход приквела к «Игре престолов», действия которого разворачиваются за 10 тысяч лет до событий сериала.
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Сроков выхода финальной книги писатель не назвал.
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