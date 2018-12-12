Джордж Мартин пообещал завершить цикл «Песнь льда и пламени»

Американский писатель Джордж Мартин пообещал завершить серию книг «Песнь льда и пламени» в своем блоге .

«Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Это случится не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал «Песни льда и пламени», - написал он.

По циклу Мартина телеканал HBO снял сериал «Игра престолов», финальный сезон которого выйдет в апреле следующего года.

Кроме того, готовится выход приквела к «Игре престолов», действия которого разворачиваются за 10 тысяч лет до событий сериала.