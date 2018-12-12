«Опасный минус». Анонс специального репортажа на СТВ

Новости Беларуси. Сразу после информационного канала на СТВ продолжение цикла специальных репортажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В новой серии наши корреспонденты раскрывают тему типичных зимних проблем.

Как неправильная эксплуатация печи становится причиной трагедий, что делать, если человек замерзает на улице, и как на первый взгляд прочный лед может стать смертельной ловушкой – смотрите специальный репортаж СТВ «Опасный минус» 13 декабря в 20.30.



