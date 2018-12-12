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В шорт-лист «Национальной кинопремии Беларуси» попали 35 фильмов
Новости Беларуси. 35 фильмов попали в шорт-лист первой «Национальной кинопремии Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К участию в конкурсе допускались картины, созданные нашими земляками. Церемония награждения пройдет на следующей неделе в Доме кино. Победителей назовут в 20 номинациях. Жюри определит не только лучший фильм и актеров, но и отметит работы режиссеров, сценаристов, операторов, художников по костюмам. Лауреатам вручат денежную премию, диплом и статуэтку.
Алеся Кокошникова, директор конкурса «Национальная кинопремия Беларуси:
Александр Рыдван, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:
Церемония награждения будет закрытой, но это не лишает зрителей возможности увидеть картины и пообщаться с их создателями. Кинопоказы и творческие встречи пройдут в Национальном центре современных искусств.
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Новости Беларуси. 35 фильмов попали в шорт-лист первой «Национальной кинопремии Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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