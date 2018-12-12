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Аквамен, Гринч и Бамблби. Что смотреть в кино с 13 декабря: советует критик
Четверг – время кинопремьер. На этой неделе на экранах кинотеатров зрителей ждут приключения правителя подводного мира – Аквамена, автобота Бамблби, прилетевшего с другой планеты, похитителя праздников – отшельника Гринча и нескольких персонажей со способностями Человека-паука.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Аквамен
Артур Карри – сын смотрителя маяка и королевы подводного мира. Мальчик – обладатель большой силы, скорости и умения общаться с обитателями морей. Однажды мать Артура рассказывает ему, кем он является на самом деле и что ему предначертано стать правителем семи морей. Артур научился управлять своей силой и возможностями – это позволило ему стать Акваменом.
Антон Коляго:
Человек-паук: Через вселенные
Подросток Майлз Моралес – сын полицейского из Нью-Йорка – переходит в новую школу. Однажды парня кусает радиоактивный паук и наделяет сверхспособностями. Майлз узнает, что в иных измерениях существуют и другие герои, которые носят костюм «Человека-паука». С некоторыми из них он знакомится и все вместе они должны дать отпор злодею, угрожающему Нью-Йорку и всем измерениям.
Антон Коляго:
Бамблби
Автобот Бамблби, спасаясь от опасности, попадает на Землю. Здесь его находит юная девушка Чарли, которая переживает смерть отца. Чарли чинит Бамблби и помогает прийти ему в чувство. После этого девушка понимает, что она обнаружила не просто старый Фольксваген Жук, а нечто большее.
Антон Коляго:
Гринч
Отшельник Гринч живет на вершине горы в темной пещере и мало с кем общается. Но жители города, расположенного у подножья горы, готовятся к встрече Нового года – смеются, громко шумят, украшают улицы. Не собираясь терпеть такое, Гринч решает похитить праздник.
Антон Коляго:
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе на экранах кинотеатров зрителей ждут приключения правителя подводного мира – Аквамена, автобота Бамблби,...
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