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Аквамен, Гринч и Бамблби. Что смотреть в кино с 13 декабря: советует критик

13.12.2018 18:02 — Разное | СТВ  
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе на экранах кинотеатров зрителей ждут приключения правителя подводного мира – Аквамена, автобота Бамблби, прилетевшего с другой планеты, похитителя праздников – отшельника Гринча и нескольких персонажей со способностями Человека-паука.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

Аквамен

Аквамен, Гринч и Бамблби. Что смотреть в кино с 13 декабря: советует критик
Фото: imdb.com

Артур Карри – сын смотрителя маяка и королевы подводного мира. Мальчик – обладатель большой силы, скорости и умения общаться с обитателями морей. Однажды мать Артура рассказывает ему, кем он является на самом деле и что ему предначертано стать правителем семи морей. Артур научился управлять своей силой и возможностями – это позволило ему стать Акваменом.

Антон Коляго:
Многострадальное киноподразделение студии DC решило, видимо, побеждать Marvel не катаньем, так мытьем, и выпустила самый мокрый супергеройский боевик в истории, полностью противоречащий последним фильмам конкурентов. Там, где у Marvel драматический накал, современная либеральная повестка и игра с жанрами, у «Аквамена» угар, старомодная маскулинность и сплошные 90-е. Фильм можно назвать мешаниной безнадежно устаревших штампов, а можно увидеть в нем прямой пересказ античного эпоса. В любом случае, равнодушным уйти не получится.

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Человек-паук: Через вселенные 

Аквамен, Гринч и Бамблби. Что смотреть в кино с 13 декабря: советует критик
Фото: Sony Pictures Animation

Подросток Майлз Моралес – сын полицейского из Нью-Йорка – переходит в новую школу. Однажды парня кусает радиоактивный паук и наделяет сверхспособностями. Майлз узнает, что в иных измерениях существуют и другие герои, которые носят костюм «Человека-паука». С некоторыми из них он знакомится и все вместе они должны дать отпор злодею, угрожающему Нью-Йорку и всем измерениям.

Антон Коляго:
Бойкий и веселый анимационный фильм о Человеке-пауке, который по-новому рассказывает заезженную историю о самом знаменитом супергерое – с переосмыслением образов, постмодернистскими подмигиваниями и кучей стеба. Наконец-то авторы кинокомикса позволили перейти себе ту грань, которая давно исчезла, собственно, в комиксах. В конце концов, в новом «Человеке-пауке» есть нуарный паук, аниме-паук и свинья-паук — ну и о чем еще можно было мечтать?

Бамблби

Аквамен, Гринч и Бамблби. Что смотреть в кино с 13 декабря: советует критик
Фото: Paramount Pictures

Автобот Бамблби, спасаясь от опасности, попадает на Землю. Здесь его находит юная девушка Чарли, которая переживает смерть отца. Чарли чинит Бамблби и помогает прийти ему в чувство. После этого девушка понимает, что она обнаружила не просто старый Фольксваген Жук, а нечто большее.

Антон Коляго:
Первая часть заметно уставшей франшизы, которую снимает не Майкл Бэй – в режиссерском кресле в этот раз мультипликатор Трэвис Найт. Не удивительно, что в его руках «Бамблби» начинает выглядеть классическим семейным мультфильмом, даром что там даже рестлер Джон Сина появляется – впервые «Трансформеры» это фильм не про взрывы, а про дружбу и взросление. Местами смешно, местами трогательно и очень по-спилберговски.

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Гринч

Аквамен, Гринч и Бамблби. Что смотреть в кино с 13 декабря: советует критик
Фото: imdb.com

Отшельник Гринч живет на вершине горы в темной пещере и мало с кем общается. Но жители города, расположенного у подножья горы, готовятся к встрече Нового года – смеются, громко шумят, украшают улицы. Не собираясь терпеть такое, Гринч решает похитить праздник.

Антон Коляго:
Очередная вариация культовой истории о монстре-похитителе Рождества от студии Illumination создателей нашумевших «Миньонов». Сюжетные отличия от оригинальной сказки Доктора Сьюза здесь сугубо косметические и отвечающие духу времени — например, мэр Ктограда теперь женщина. В общем, яркости и красочности новому «Гринчу» вполне хватает, а вот с оригинальностью большие проблемы.


 
 
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе на экранах кинотеатров зрителей ждут приключения правителя подводного мира – Аквамена, автобота Бамблби,...
 
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