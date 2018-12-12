ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Впечатления огромные были»: российские журналисты в рамках пресс-тура посетили «Минск-Арену» и «Динамо»

13.12.2018 17:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Беларусь спортивную 13 декабря для себя открыли десятки российских журналистов. Они в эти дни с ежегодным пресс-туром приехали в нашу страну и готовят репортажи о разных сферах жизни Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Впечатления огромные были»: российские журналисты в рамках пресс-тура посетили «Минск-Арену» и «Динамо»

Спортивная тема особенно актуальна в преддверии вторых Европейских игр, которые в 2019 году принимает Минск. Журналисты побывали на знаковых объектах, где в том числе пройдут основные соревнования, – «Минск-Арена» и реконструированный стадион «Динамо». Не исключено, что некоторые из журналистов вернутся в Минск следующим летом, чтобы рассказывать своим зрителям и читателям о ходе спортивных баталий.

«Впечатления огромные были»: российские журналисты в рамках пресс-тура посетили «Минск-Арену» и «Динамо»

Азат Садреев, корреспондент Башкирского спутникового телевидения:
У нас регион тоже спортивный, у нас есть хоккейный клуб «Салават Юлаев». Вообще хоккей для республики – спорт номер один.

«Впечатления огромные были»: российские журналисты в рамках пресс-тура посетили «Минск-Арену» и «Динамо»

И сегодня наконец-то лично моя мечта осуществилась, я побывал на «Минск-Арене» – самой большой арене в Континентальной хоккейной лиге. К сожалению, там шли приготовления к какому-то концерту: лед был разобран, декорации устанавливали. Но все равно впечатления огромные были. Впечатления были такие же, как сам стадион.

«Впечатления огромные были»: российские журналисты в рамках пресс-тура посетили «Минск-Арену» и «Динамо»

Сейчас вот на стадионе «Динамо». Прекрасный стадион – современный, большой, просторный.

Экскурсия по спортивным объектам завершилась общением с министром спорта и генсекретарем Национального олимпийского комитета Беларуси. Российские журналисты расспрашивали о грядущих Европейских играх, фишках церемоний открытия и закрытия, планами нашей страны на спортивные награды и даже историей рождения талисмана – лисенка Лесика.

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь спортивную 13 декабря для себя открыли десятки российских журналистов. Они в эти дни с ежегодным пресс-туром приехали в нашу страну и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Без осадков и до 9 градусов мороза. Погода в Горках на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика