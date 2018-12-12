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Медведев: Нужно улучшать структуру взаимной торговли России и Беларуси

13.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал улучшать структуру взаимной торговли с Беларусью. По его словам, также важно активизировать работу по продвижению товаров совместного производства на рынки третьих стран. Об этом он заявил на заседании Совета министров Союзного государства в Бресте, сообщает «Интерфакс».

«Торгово-экономические отношения развиваются позитивно. Если говорить о показателях оборота, он все-таки растет: за 10 месяцев этого года он подошел к отметке в 30 миллиардов долларов», – сказал премьер.

Он отметил, что Россия увеличила поставки в Беларусь машиностроительной, химической продукции, металлов, продовольствия. С белорусской стороны ситуация также выглядит стабильно.

«Но это не значит, что нечем заниматься, что нет перекосов. В любом случае, есть над чем работать: и в плане увеличения объемов товарооборота, и в плане улучшения его структуры», – подчеркнул Медведев.

По его мнению, нужно продолжать системно, последовательно снимать барьеры, которые сдерживают взаимную торговлю, создавать для компаний двух стран благоприятные и равноправные условия доступа на рынки, поддерживать малый и средний бизнес.

«Надо развивать взаимодействие между российскими и белорусскими регионами – это тоже очень важное направление сотрудничества. И надо наращивать поставки товаров совместного производства на рынки третьих стран», – отметил глава российского правительства.



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Теги: Брест
 
 
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Также премьер-министр призвал активизировать работу по продвижению товаров совместного производства на рынки третьих стран.
 
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