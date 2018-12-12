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Приключения одной ночи: угон авто, огненное ДТП, кража денег с чужой карты… и всё ещё не пойман

13.12.2018 18:51 — Разное | Партизан  
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Неудачник или баловень судьбы? Милиция города Березино просит содействия в поисках подозреваемого в серии серьезных преступлений, совершенных в течение одной ночи.


 В неизвестного мужчину будто вселился бес авантюризма, когда он наткнулся на чужой автомобиль марки Volvo. Незапертый, с ключами в замке зажигания, а в салоне бонус — банковская карта и бумажка с ПИН-кодом к ней.
 
Что сказать, искушение действительно было велико, но разве стоило терять голову и уподобляться героям боевиков?

Восстановим события той ночи: мужчина первый раз нарушает закон, когда угоняет автомобиль. Собственная удачливость кружит ему голову и ночная гонка по лесу неожиданно прерывается жестким контактом с деревом. ДТП, вина водителя очевидна, при этом сам он почти не пострадал. Зато перепугался — и сжег машину. Чужую, создав ущерб на 6 тыс рублей, в довесок к предыдущим прегрешениям.
 
 
Если бы на этом этапе преступник решил перестать испытывать судьбу, расследование могло бы затянуться надолго, ведь основные улики уничтожил огонь. Увы, ступив на скользкую дорожку, падение в пропасть остановить уже не каждому под силу.

Через некоторое время, в пол четвертого утра, камера банкомата фиксирует подозрительную физиономию и руки, которые снимают деньги с чужой карты. Плюс еще 940 рублей ущерба и дополнительная статья обвинения.


На этом приключения героя истории временно закончились, однако милиция располагает его изображением, и испытывает настойчивое желание познакомить с белорусским правосудием.

Вы можете помочь подвести сюжет к закономерному финалу или добавить в него несколько ярких штрихов, сообщив информацию о подозреваемом по телефонам: (801715) 5-68-69, (801715) 5-57-78, (8029) 356-78-01, (8029) 505-18-14.

Если же вы не знакомы с ним, то просто прислушайтесь к нашему совету: никогда не храните банковскую карточку вместе с бумажкой, на которой записан ПИН-код!
 



 
 
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Неудачник или баловень судьбы? Милиция города Березино просит содействия в поисках подозреваемого в серии серьезных преступлений, совершенных в течение одной...
 
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