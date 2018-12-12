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На ошибках учимся: крах «Натали Турс» заставил белорусские власти пересмотреть законодательство

13.12.2018 18:42 — Разное | Партизан  
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Иностранных туроператоров планируют обязать регистрировать для работы в Беларуси юрлицо - резидента страны.



Как сообщил замминистра спорта и туризма в Беларуси Михаил Портной, соответствующие поправки планируется внести в закон "О туризме", передает БЕЛТА.

Поправки в закон призваны в первую очередь обеспечить защиту белорусскому туристу. По замыслу властей, иностранные туркомпании должны работать в Беларуси только в статусе резидента. Это позволит белорусской стороне обеспечить потребителям механизм защиты, чтобы в случае форс-мажора туристы не пострадали и не потеряли свои деньги.

Кроме того, предлагается разграничить ответственность турагента и туроператора - сейчас основную ответственность несет туроператор.


Портной подтвердил, что инициатива изменения законодательства вызвана в том числе ситуацией вокруг российского туроператора "Натали Турс". В Беларуси было продано около 400 туров, которые были аннулированы в связи с неплатежеспособностью компании. Минспорта Беларуси и Ростуризм работают над тем, чтобы вернуть средства людям, однако, по словам министра, это сложный процесс.


 
 
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Иностранных туроператоров планируют обязать регистрировать для работы в Беларуси юрлицо - резидента страны.
 
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