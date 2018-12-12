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Беларусь отложила подписание визового соглашения с Россией
Соглашение о взаимном признании виз с Россией сегодня не было подписано, сообщает
Фото БелТА
«Сегодня мы не подписывали визовое соглашение. Белорусская сторона к заседанию Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим и соглашение будет готово к подписанию», — сказал Сергей Румас.
Как сообщалось, межправсоглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России. После вступления в силу документа иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать две визы. Документ предполагает, что иностранцы, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы.
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Соглашение о взаимном признании виз с Россией сегодня не было подписано, сообщает БелТА. Премьер-министр Сергей Румас заявил, что соглашение будет подписано...
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