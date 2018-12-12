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Павла Северинца оштрафовали на 1200 рублей, Сергея Анненкова — на 931
Павла Северинца оштрафовали на 1200 рублей (49 базовых величин), Сергея Анненкова — на 931 рубль (38 базовых),
Судья Виктор Шевцов посмотрел видеоролик задержания и, не выходя из зала, присудил Северинцу и Анненкову штрафы.
Как сообщало Еврорадио, активистов задержали 12 декабря возле ресторана "Поедем поедим" недалеко от Куропат — мемориала на месте массовых расстрелов в сталинские времена. Вечером их отвезли в милицию и составили протокол за неповиновение милиции. Ночь Северинец и Анненков провели в изоляторе УВД Минского района на улице Франциска Скорины в Минске.
В суд их привезли только после обеда.
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Павла Северинца оштрафовали на 1200 рублей (49 базовых величин), Сергея Анненкова — на 931 рубль (38 базовых), передает Радио "Свобода". Их признали виновными в...
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