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IT-центр Мингорисполкома сделал календарь с фото сотрудниц в стиле pin-up
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Пришла пора выпускать календари для 2019 года − этим и занялся Центр информационных технологий Мингорисполкома. Его сотрудницы сфотографировались для корпоративного календаря в стиле pin-up,
По задумке авторов, каждая страница календаря символизирует один из проектов Центра. Для минчан самый известный такой проект − это сервис 115.бел, где можно пожаловаться на плохое благоустройство Минска. Центр также занимается сайтом Мингорисполкома и ещё рядом разных проектов.
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Пришла пора выпускать календари для 2019 года − этим и занялся Центр информационных технологий Мингорисполкома. Его сотрудницы сфотографировались для...
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