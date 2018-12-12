ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кировчане успешно выступили на смотре-конкурсе «Вместе с друзьями» в Кличеве

13.12.2018 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Кировчане успешно выступили на смотре-конкурсе «Вместе с друзьями» в Кличеве

На минувшей неделе в Кличеве состоялся фестиваль-конкурс «Вместе с друзьями»  среди посетителей отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста центров социального обслуживания населения. Организатором мероприятия стал Кличевский РЦСОН. В фестивале-конкурсе приняли участие команды из ТЦСОН Ленинского района г.Бобруйска, Березино (Минской области), Кличева и Кировска. Об этом рассказала заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Кировского РЦСОН Наталья Финевич.

Кировчане продемонстрировали достойный уровень подготовки во всех номинациях. Визитная карточка отражала любовь к малой Родине в песне «Мой Кіраўск, мая родная зямля». Песня сопровождалась презентацией, которая отражала активную жизненную позицию членов команды, увлечения, успехи, достижения и другое.

Под танцевальную композицию «В Кейптаунском порту» команда продемонстрировала красивый и зажигательный танец.

Музыкальная минутка представлена кировчанами в жанре вокального творчества песнями «Что за месяц, что за ясный» в исполнении Людмилы Лагойко и Людмилы Кихтенко, «Когда ты рядом» в исполнении Ларисы Дворкиной, «Осень, прозрачное утро» в исполнении Елизаветы Андроновой.

Участники фестиваля-конкурса получили массу положительных эмоций, заряд энергии и позитива, а самое главное, нашли новых друзей.

 

 

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На минувшей неделе в Кличеве состоялся фестиваль-конкурс «Вместе с друзьями»  среди посетителей отделений дневного пребывания для граждан пожилого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Губерниев сообщил: к российским биатлонистам нагрянула полиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика