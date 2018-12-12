Кировчане успешно выступили на смотре-конкурсе «Вместе с друзьями» в Кличеве





На минувшей неделе в Кличеве состоялся фестиваль-конкурс «Вместе с друзьями» среди посетителей отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста центров социального обслуживания населения. Организатором мероприятия стал Кличевский РЦСОН. В фестивале-конкурсе приняли участие команды из ТЦСОН Ленинского района г.Бобруйска, Березино (Минской области), Кличева и Кировска. Об этом рассказала заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Кировского РЦСОН Наталья Финевич.

Кировчане продемонстрировали достойный уровень подготовки во всех номинациях. Визитная карточка отражала любовь к малой Родине в песне «Мой Кіраўск, мая родная зямля». Песня сопровождалась презентацией, которая отражала активную жизненную позицию членов команды, увлечения, успехи, достижения и другое.

Под танцевальную композицию «В Кейптаунском порту» команда продемонстрировала красивый и зажигательный танец.

Музыкальная минутка представлена кировчанами в жанре вокального творчества песнями «Что за месяц, что за ясный» в исполнении Людмилы Лагойко и Людмилы Кихтенко, «Когда ты рядом» в исполнении Ларисы Дворкиной, «Осень, прозрачное утро» в исполнении Елизаветы Андроновой.

Участники фестиваля-конкурса получили массу положительных эмоций, заряд энергии и позитива, а самое главное, нашли новых друзей.