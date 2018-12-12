Апелляционный суд отказал грузинской оппозиции в аннулировании итогов президентских выборов

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по иску предвыборного оппозиционного блока "Сила в единстве" о снятии с регистрации в президентских выборах, состоявшихся 28 ноября, кандидата в президенты Саломе Зурабишвили и аннулирования итогов выборов.

"Иск был подтвержден фактами массового подкупа избирателей, однако суд не учел представленные нами фактические доказательства", - заявил в четверг журналистам адвокат Георгий Жамуташвили.

На этой неделе представители оппозиционного предвыборного блока подали иск в апелляционный суд с требованием снятия с выборов С.Зурабишвили, аргументировав его тем, что в ходе предвыборной кампании она и поддерживающие ее властные структуры массово подкупали избирателей. В частности, пообещали списание банковских долгов более чем 600 тыс. граждан, а также бесплатно раздавали продукты питания взамен голосования на выборах за С.Зурабишвили.

"В Грузии не существует суда, который стал полной формальностью, инстанцией удовлетворяющей все желания нынешнего неформального правителя Грузии Бидзины Иванишвили (Б.Иванишвили - бывший премьер-министр, председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ)", - заявила журналистам после состоявшегося заседания в апелляционном суде одна из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение" Тинатин Бокучава.

По итогам состоявшегося 28 ноября второго тура президентских выборов победу одержала С.Зурабишвили, набравшая - 59,52% голосов избирателей. Ее соперник во втором туре выборов кандидат от предвыборного блока "Сила в единстве" Григол Вашадзе набрал - 40,48% голосов. Он не признал свое поражение, считая, что выборы проходили под давлением властей.

В предстоящее воскресенье, 16 декабря в городе Телави состоится церемония инаугурации избранного президента С.Зурабишвили. Оппозиция намерена в этот же день в Телави и Тбилиси провести массовые акции с требованием аннулирования итогов состоявшихся президентских выборов.