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В новогоднюю ночь салют в Минске дадут на трех площадках
Самое масштабное световое шоу в новогоднюю ночь в Минске будет возле Дворца спорта, сообщило агентство "
"Так, самое масштабное световое шоу в оригинальном музыкальном сопровождении устроят у Дворца спорта. Оно начнется в 1:30 и продлится 11 минут", - сообщили в Мингорисполкоме.
В это же время запустят салют и на площадке у Ледового Дворца спорта.
В парке Уго Чавеса он начнется в 2:00. Эти праздничные шоу организует администрация Фрунзенского района.
Горожане увидят лазерное и пиротехническое представление в музыкальном сопровождении. На площадке у Ледового Дворца спорта оно продлится 15 минут, в парке Уго Чавеса — 13.
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Самое масштабное световое шоу в новогоднюю ночь в Минске будет возле Дворца спорта, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на управление культуры...
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