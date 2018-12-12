В новогоднюю ночь салют в Минске дадут на трех площадках

Самое масштабное световое шоу в новогоднюю ночь в Минске будет возле Дворца спорта, сообщило агентство " Минск-Новости " со ссылкой на управление культуры Мингорисполкома.

"Так, самое масштабное световое шоу в оригинальном музыкальном сопровождении устроят у Дворца спорта. Оно начнется в 1:30 и продлится 11 минут", - сообщили в Мингорисполкоме.

В это же время запустят салют и на площадке у Ледового Дворца спорта.

В парке Уго Чавеса он начнется в 2:00. Эти праздничные шоу организует администрация Фрунзенского района.

Горожане увидят лазерное и пиротехническое представление в музыкальном сопровождении. На площадке у Ледового Дворца спорта оно продлится 15 минут, в парке Уго Чавеса — 13.