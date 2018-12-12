Европейские лидеры не видят возможности изменить соглашение о Brexit с Лондоном

Канцлер Австрии Себастиан Курц, лидер ФРГ Ангела Меркель и премьер Нидерландов Марк Рютте заявили, что не видят возможности внести изменения в соглашение о выходе Британии из ЕС на проходящем в Брюсселе Европейском совете.

"Соглашение, которое у нас есть, хорошее. Я думаю, что Тереза Мэй понимает, что новых переговоров вокруг соглашения о выходе из ЕС не будет", - заявил С.Курц журналистам в четверг.

"Но, конечно, я думаю, что с нашей стороны будет готовность объяснить более четко наши будущие отношения. Есть определенные возможности для более детальной интерпретации того, о чем мы договорились", - продолжил он.

Со своей стороны А.Меркель отметила, что не видит возможности для изменений в соглашении, но не исключила, что со стороны ЕС могут быть некие дополнительные гарантии, касающиеся условий Brexit.

"Мы можем обсудить, должны ли быть дополнительные гарантии, но здесь 27 стран будут действовать сообща и прояснять свои интересы", - сказала она, добавив, что страны ЕС имеют настрой сохранить "очень, очень хорошие отношения с Британией после ее выхода из Европейского союза".

Также и М.Рютте отметил, что лидеры ЕС внимательно выслушают Т.Мэй относительно вопроса с границей и попытаются прояснить этот вопрос и развеять мифы о нем.

"Мы работаем, исходя из того, что само соглашение не обсуждается. Сегодня мы будем работать над прояснением... Это соглашение единственно возможное, лучшее, как для Британии, так и для ЕС, учитывая ограничения. Теперь основной вопрос это "страховочная схема". Нам нужно развеять мифы о ней, объяснить, что это значит", - сказал М.Рютте.

Также премьер Нидерландов положительно высказался относительно личных качеств Т.Мэй как лидера. "Я чувствую уважение. Она способный лидер. Я восхищаюсь ее упорством и стойкостью", - сказал он, указав на то, как осмеивают слова Т.Мэй находящиеся в оппозиции лейбористы.

"Она стояла там и сохраняла хладнокровие и победила битву внутри своей партии. Я ей выражаю высочайшее восхищение ею", - добавил М.Рютте.

Ранее сама Т.Мэй заявила, что не ждет прорыва по Brexit от саммита ЕС.

В Брюсселе 13-14 декабря проходит двухдневный саммит ЕС, одной из тем которой станет Brexit. За день до саммита, Т.Мэй выстояла в голосовании о доверии Консервативной партии.