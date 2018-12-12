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Силуанов: вопрос возможного снижения цены на газ для Беларуси на Совмине Союзного государства не обсуждался

13.12.2018 17:59 — Разное | Интерфакс  
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Вопрос возможного снижения цены на газ для Беларуси не обсуждался на заседании совета министров Союзного государства России и Беларуси в четверг, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

"Нет, не обсуждали", - ответил он на вопрос, затрагивался ли вопрос снижения цены на газ с 2020 года.

Как сообщалось, неделю назад в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз посетовал на разницу цен на газ для Беларуси и соседних с ней областей России, что снижает конкурентоспособность белорусских товаров на российском рынке. На территории ЕАЭС к 2025 году должен быть построен единый рынок газа.

 
 
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Вопрос возможного снижения цены на газ для Беларуси не обсуждался на заседании совета министров Союзного государства России и Беларуси в четверг, сообщил...
 
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