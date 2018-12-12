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Силуанов: вопрос возможного снижения цены на газ для Беларуси на Совмине Союзного государства не обсуждался
Вопрос возможного снижения цены на газ для Беларуси не обсуждался на заседании совета министров Союзного государства России и Беларуси в четверг, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.
"Нет, не обсуждали", - ответил он на вопрос, затрагивался ли вопрос снижения цены на газ с 2020 года.
Как сообщалось, неделю назад в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз посетовал на разницу цен на газ для Беларуси и соседних с ней областей России, что снижает конкурентоспособность белорусских товаров на российском рынке. На территории ЕАЭС к 2025 году должен быть построен единый рынок газа.
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Силуанов: вопрос возможного снижения цены на газ для Беларуси на Совмине Союзного государства не обсуждался
Вопрос возможного снижения цены на газ для Беларуси не обсуждался на заседании совета министров Союзного государства России и Беларуси в четверг, сообщил...
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