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Силуанов: РФ и Беларусь договорились продолжить вопрос о компенсациях в связи с налоговым маневром с учетом других вопросов двусторонних отношений

13.12.2018 17:58 — Разное | Интерфакс  
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Россия и Беларусь договорились продолжить рассмотрение вопроса о компенсации потерь от налогового маневра с учетом других вопросов двусторонних отношений, сообщил журналистам первый вице-премьер-министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Договорились рассмотреть этот вопрос в более широком формате. На уровне правительства", - сказал он.

Он отметил, что такой формат предполагает обсуждение не только налогового маневра, а более широкого круга тем, связанных со "строительством Союзного государства, которое определено договором от 1999 года".

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с белорусской делегацией 11 декабря не стал обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и скидку на газ. Он отмечал, что вице-премьер не считает возможным обсуждать это "до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства".

На прошлой неделе в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. На территории ЕАЭС к 2025 году должен быть построен единый рынок газа.

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель.

По данным концерна "Белнефтехим", при сохранении такой мировой цены на нефть реализация в России налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на $20 за тонну.

Стороны рассматривали два варианта компенсации - снижение стоимости нефти для Беларуси или прямой межбюджетный трансферт.

В Минске рассчитывают на согласование и утверждение механизма не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ, то есть до 2024 года включительно. При этом размер компенсации должен также учитывать весь объем поставок российской нефти, который закреплен межправительственным соглашением от 2007 года - 24 млн тонн в год.

Годовой баланс поставок нефти из России в Беларуси составляет 24 млн тонн. Фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.

Согласно оценке экспертов Всемирного банка, Беларусь будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Москвой о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России.

 
Теги: Минск
 
 
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