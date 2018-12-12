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Россия и Беларусь договорились подписать соглашение о визах в ближайшее время
13.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду на скорое подписание документа о взаимном признании виз с Беларусью. Это должно было произойти 13 декабря на заседании Совета министров Союзного государства, но Москва и Минск отложили подписание соглашения из-за того, что белорусская сторона к заседанию не успела завершить внутригосударственные процедуры, сообщает
«Надеюсь, в ближайшее время процедуры все будут завершены, и документ будет готов к подписанию. Тем более, что он посвящен важной проблематике, над которой мы работали в последнее время»,- сказал Медведев, подводя итоги заседания.
То, что подписание документа отложено, подтвердил и премьер-министр Беларуси Сергей Румас. При этом он добавил, что соглашение о визах между странами будет подписано в ближайшее время.
Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение ее срока действия. Если у иностранца есть белорусская виза, то он сможет въехать по ней и в Россию в течение срока ее действия.
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Также после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещала снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси.
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Сегодня этого сделать не удалось, так как белорусская сторона к заседанию не успела завершить внутригосударственные процедуры.
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