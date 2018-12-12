Губерниев сообщил: к российским биатлонистам нагрянула полиция

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сообщает Лента.ру . Об этом сообщил в Instagram спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев. Австрийская полиция предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил российским биатлонистам, тренерам, врачам и массажистам,Лента.ру . Об этом сообщил в Instagram спортивный телекомментатор





«Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году», — написал журналист.

Допинг и коррупция — теперь и в биатлоне. Снова виноваты русские?

Он отметил, что в Австрии это нарушение является уголовным преступлением. По словам Губерниева, подробности будут известны в четверг.





В список попали спортсмены Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых, Алексей Волков, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов, Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.









Ранее 7 декабря сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов завоевал первую медаль в сезоне. Он получил бронзу в спринте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.





10 декабря в Австрии стартовал второй этап. Он продлится до 16 декабря.



