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Губерниев сообщил: к российским биатлонистам нагрянула полиция

13.12.2018 19:39 — Разное | Партизан  
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Австрийская полиция предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил российским биатлонистам, тренерам, врачам и массажистам. Об этом сообщил в Instagram спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Австрийская полиция предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил российским биатлонистам, тренерам, врачам и массажистам, сообщает Лента.ру . Об этом сообщил в Instagram спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

«Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году», — написал журналист.
Допинг и коррупция — теперь и в биатлоне. Снова виноваты русские?
Он отметил, что в Австрии это нарушение является уголовным преступлением. По словам Губерниева, подробности будут известны в четверг.

В список попали спортсмены Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых, Алексей Волков, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов, Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.


Ранее 7 декабря сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов завоевал первую медаль в сезоне. Он получил бронзу в спринте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

10 декабря в Австрии стартовал второй этап. Он продлится до 16 декабря.


 
 
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Австрийская полиция предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил российским биатлонистам, тренерам, врачам и массажистам. Об этом сообщил в Instagram...
 
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