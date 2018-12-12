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Фотофакт: в Бресте открыли футбольный манеж, построенный за 3,5 миллиона долларов

13.12.2018 19:33 — Разное | Партизан  
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Бресте торжественно открыли футбольный манеж.



Его строительство велось согласно распоряжению президента Беларуси по подготовке к празднованию тысячелетия областного центра. К возведению объекта специалисты приступили в конце 2017 года. Из городского бюджета на подведение коммуникаций, строительство административно-бытового здания и фундамента под воздухоопорную мембрану манежа, изготовление основания под футбольное поле направлено более 5,6 млн рублей. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" поставила купол и искусственное покрытие на сумму 1,8 млн рублей, сообщает БЕЛТА. 


Новый спортивный комплекс передан на баланс Брестского областного центра олимпийского резерва по футболу. Возможность круглогодично оттачивать свое мастерство получили 680 учащихся, которые тренируются под руководством 18 наставников. В их распоряжении тренажерный зал, раздевалки, медицинский и учебно-методический кабинеты, восстановительный комплекс, кафе.


 
Теги: Брест
 
 
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