В Страсбурге завершена полицейская спецоперация, убившего людей стрелка задержать не удалось - СМИ

Французские полицейские в четверг провели крупную спецоперацию в квартале Нодорф в Страсбурге, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

В квартале, где два дня назад сотрудники полиции потеряли след Шерифа Шеката, открывшего стрельбу по прохожим в центре города, наблюдалось значительное присутствие стражей порядка. Движение транспорта в этом районе было перекрыто полицейскими автомобилями.

Однако телеканал отмечает, что никаких задержаний в ходе этой спецоперации полиция не произвела.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По последним данным, жертвами стали трое человек. Еще около десяти получили ранения.

Личность стрелка установлена, однако полиция и жандармы продолжают поиски скрывшегося с места происшествия преступника.

В его розыске задействованы около 720 полицейских, жандармов и военных.

Расследование этого дела занимается антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры.