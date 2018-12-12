5 сувенирных новогодних елок, которые вместе с детьми сможет сделать любая мама

Аксиому, что "лучший подарок – сделанный своими руками", может в предновогодние дни проверить любая мама. Соорудить новогоднее украшение вместе с ребенком – это возможность и заняться творчеством, и провести время вместе, и декорировать квартиру в преддверии Нового года, подготовить поделку для детского садика или школы или подарки друзьям. Портал www.interfax.by предлагает вам попробовать сделать одну из 5 елок, с которыми, уверены, справится даже самый маленький ребенок и "безрукая" мама.

Елка из шишек

Если в вашем комоде завалялось несколько десятков шишек, выберите этот вариант елки. Он не только прост, но и красив. При желании можно сделать такую елку достойной частью домашнего интерьера.





Делается она просто: на конус (из картона, пенопласта или любого другого материала) приклеиваются шишки. Используйте искусственный иней – и ваша "шишечная елка" приобретет элегантный зимний вид. А если в иней добавить совсем немного ванилина – то и соответствующий аромат.

Елка из журналов

В преддверии Нового года можно перебрать журналы и отложить те, которые в следующем году вам точно не понадобятся. Одно условие: картинки в них должны быть яркими, а бумага – качественной.





Чтобы получилась такая елочка, вам необходимо сделать конус из куска картона и скрепить его клеем (подойдет обычный ПВА). Из журналов вырезать множество кружочков ярких цветов и примерно одинаковых по размеру. Оберните в них карандаш, чтобы кусочки бумаги закручивались. Остается только приклеить подготовленные кусочки журналов как можно ближе друг к другу на конус елки.

Елка из пуговиц

Еще один материал, который наверняка найдется в каждом доме – пуговицы. Очень красиво и оригинально можно соорудить елочку при помощи пуговиц. Кстати, обычно их очень много бывает у бабушек, поэтому бабушку тоже можно привлечь к совместному семейному творчеству.





Пуговицы можно клеить на заготовки в форме елки, вырезанные из картона или бумаги. А можно воспользоваться любым конусом и обклеить его разноцветными и разнокалиберными пуговицами со всех сторон. При желании можно "разбавить" пуговицы бусинками или маленькими кусочками мишуры.

Елка из макарон

Иногда для изготовления красивой оригинальной елочки, необходимы только кусочек пенопласта, краски и макароны разных сортов.





Конус из пенопласта нужно покрасить, а после приклеить на него подготовленные небольшие по размеру, рожки, спирали и другие причудливые формы макарон.

После возьмите краску – гуашь или акриловую, и разукрасьте макаронную елку.

Елка из проволоки

Это скорее "мужской" вариант елки. В ней вы не найдете рюш, бусин и множества мелких деталей. Да и в принципе для ее создания нужны лишь два "ингредиента": конус (из любого материала) и кусок проволоки.





Создать такую елочку проще простого: накрутить проволоку на конус, снять конус, - и получить скрученную проволоку в форме елки.