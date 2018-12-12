Белорусские кардиохирурги провели первую гибридную операцию

В Беларуси проведена первая гибридная операция в области кардиохирургии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

"Операция впервые проведена сегодня в РНПЦ "Кардиология". Такая операция проводилась по американской технологии. Специалисты из США консультировали белорусских коллег в ходе операции", - говорится в сообщении.

Heart Team или сердечная команда состояла из - кардиологов, эндоваскулярных хирургов, кардиохирургов, специалистов ультразвуковой диагностики, радиологов. Белорусские специалисты больше года готовились к этой операции.

"Эта операция относится к классическим операциям по гибридной технологии в области кардиохирургии. Это будущее кардиохирургии в целом", - сказал директор РНПЦ "Кардиология"Александр Мрочек.

Как рассказали в Минздраве, первая гибридная операция была выполнена сегодня жительнице Минска - у нее развилась ишемическая кардиомиопатия после перенесенного инфаркта миокарда с большой аневризмой левого желудочка.

"К сожалению, при таких патологиях аневризма не участвует в сокращении сердца, вызывает сердечную недостаточность, что укорачивает жизнь пациента. Редуцирование, другими словами, уменьшение размера аневризмы приводит к тому, что человек будет дольше жить", - отметил А.Мрочек.

В свою очередь заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси Юрий Островский, отметил, что совмещение этих двух подходов решает задачу по минимизации хирургической травмы.



В министерстве отметили, что это абсолютно новая методика, которая разработана несколько лет назад в США. Она заключается в том, что врачи осуществляют уменьшение и ремодулирование левого желудочка сердца путем гибридного доступа: хирургического и внутрисосудистого. Тем самым достигается больший результат с меньшей травмой для пациента.

"Мы уменьшили объем камеры сердца примерно на 40%, что обеспечит лучшее качество жизни для пациента и тем самым как минимум продлит то время, пока потребуются более существенные хирургические вмешательства", - рассказал заведующий рентгеноперационной РНПЦ Олег Полонецкий.

Для обучения белорусских специалистов новой технологии прибыла бригада специалистов из США. Кроме того, за процессом с образовательной целью также наблюдали известные кардиохирурги из других стран, в том числе Испании, Германии, Италии.

Высоко оценили профессионализм белорусских хирургов и кардиохирург Лон Аннест из США.

"Мы имеем возможность работать практически по всему миру. Ваша команда находится абсолютно на одном уровне с врачами из США, Англии, Юго-Восточной Азии", - сказал он.



Кроме того, он высоко оценил терапевтические подходы и стандарты медицинской помощи, применяемые в Беларуси. Л.Аннест отметил, что все продемонстрированные ему пациенты получают оптимальное, современное лечение на дооперационном этапе.