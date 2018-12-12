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Белорусские кардиохирурги провели первую гибридную операцию
В Беларуси проведена первая гибридная операция в области кардиохирургии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
"Операция впервые проведена сегодня в РНПЦ "Кардиология". Такая операция проводилась по американской технологии. Специалисты из США консультировали белорусских коллег в ходе операции", - говорится в сообщении.
Heart Team или сердечная команда состояла из - кардиологов, эндоваскулярных хирургов, кардиохирургов, специалистов ультразвуковой диагностики, радиологов. Белорусские специалисты больше года готовились к этой операции.
"Эта операция относится к классическим операциям по гибридной технологии в области кардиохирургии. Это будущее кардиохирургии в целом", - сказал директор РНПЦ "Кардиология"Александр Мрочек.
Как рассказали в Минздраве, первая гибридная операция была выполнена сегодня жительнице Минска - у нее развилась ишемическая кардиомиопатия после перенесенного инфаркта миокарда с большой аневризмой левого желудочка.
"К сожалению, при таких патологиях аневризма не участвует в сокращении сердца, вызывает сердечную недостаточность, что укорачивает жизнь пациента. Редуцирование, другими словами, уменьшение размера аневризмы приводит к тому, что человек будет дольше жить", - отметил А.Мрочек.
В свою очередь заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси Юрий Островский, отметил, что совмещение этих двух подходов решает задачу по минимизации хирургической травмы.
"Мы уменьшили объем камеры сердца примерно на 40%, что обеспечит лучшее качество жизни для пациента и тем самым как минимум продлит то время, пока потребуются более существенные хирургические вмешательства", - рассказал заведующий рентгеноперационной РНПЦ Олег Полонецкий.
Для обучения белорусских специалистов новой технологии прибыла бригада специалистов из США. Кроме того, за процессом с образовательной целью также наблюдали известные кардиохирурги из других стран, в том числе Испании, Германии, Италии.
Высоко оценили профессионализм белорусских хирургов и кардиохирург Лон Аннест из США.
"Мы имеем возможность работать практически по всему миру. Ваша команда находится абсолютно на одном уровне с врачами из США, Англии, Юго-Восточной Азии", - сказал он.
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В Беларуси проведена первая гибридная операция в области кардиохирургии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. "Операция впервые проведена...
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