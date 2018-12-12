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БАТЭ борется за плей-офф Лиги Европы с ПАОКом. Онлайн матча

13.12.2018 20:10 — Разное | Tut.by  
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В решающем матче группового этапа футбольной Лиги Европы борисовский БАТЭ играет в гостях против греческого ПАОКа.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, что после пяти туров выход в следующий раунд гарантировал себе английский «Челси». БАТЭ же борется за второе место с венгерским «Види» и греческим ПАОКом.

В активе борисовчан шесть очков. Столько же баллов у «Види». ПАОК пока набрал только три балла, одолев в гостях БАТЭ — 4:1.

В случае равенства очков будут учитываться личные встречи. По этому показателю БАТЭ опережает «Види», но уступает ПАОКу. Таким образом, если борисовчане сегодня проиграют, то потеряют шансы на выход в плей-офф.

Если они сыграют вничью, то не выйдут в плей-офф только в случае победы «Види» над «Челси». Если БАТЭ выиграет, то гарантирует себе второе место в группе.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 20.55.

 
 
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В решающем матче группового этапа футбольной Лиги Европы борисовский БАТЭ играет в гостях против греческого ПАОКа.
 
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