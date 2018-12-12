ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как за 3 месяца изменились цены на одни и те же товары в одних и тех же магазинах

13.12.2018 20:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси ускорилась годовая инфляция. По данным Белстата, это произошло именно из-за рекордного роста цен на продукты в ноябре. Они подорожали на 1,2%. FINANCE.TUT.BY посмотрел цены на некоторые продукты в нескольких торговых сетях Минска и сравнил их с теми, что были три месяца назад.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Цены на продукты для сравнения мы брали за 13 сентября и 12 декабря этого года. На некоторые товары и тогда, и сейчас действовали скидки, мы их учитывали при сравнении. Цены на овощи и фрукты мы брали для сравнения самые минимальные.

В первой торговой сети, в магазине которой мы побывали, подорожали почти все продукты из нашего списка. Цены на пару позиций остались неизменными, а некоторые продукты даже подешевели.


Больше всего поднялись цены на свинину и помидоры. Первая прибавила в цене на 50 копеек, а вторые — на целых 2 рубля. На 30 копеек подорожала картошка. При этом груши на 60 копеек подешевели — сейчас в магазине есть один сорт на акции.

В сентябре на этот продуктовый набор мы бы потратили 34 рубля 42 копейки. Сейчас продукты обошлись бы нам в 37 рублей 16 копеек, то есть на 2 рубля 74 копейки дороже.

В магазине второй торговой сети та же картина: сильнее всего цены выросли на свинину — на 1 рубль, на курицу — голень прибавила в цене 60 копеек. И на 1 рубль выросла цена помидоров.


В сумме эти продукты в сентябре стоили 37 рублей 83 копейки, сейчас — 41 рубль 39 копеек. Продуктовый набор подорожал на 3 рубля 56 копеек.

В гипермаркете третьей торговой сети ничего нового мы не увидели. Свинина, курица и помидоры в лидерах по росту цен. Свинина подорожала на 1 рубль, куриная голень — на 44 копейки, а томаты — на 2 рубля. Заметно прибавили в цене яблоки — 20 копеек. Зато груши сбросили 40 копеек от цены.


Этот продуктовый набор подорожал на 3 рубля 29 копеек. Стоил в сентябре 43 рубля 9 копеек, а сейчас 46 рублей 38 копеек.

Четвертая торговая сеть порадовала — помидоры здесь подешевели на 40 копеек. Осенью самые дешевые стоили 3 рубля 89 копеек, сейчас — 3 рубля 49 копеек. Подешевели и яблоки на 30 копеек. Зато здесь подорожали другие продукты. К примеру, макароны — на 24 копейки, сыр плавленый ломтевой — на 30 копеек, свинина — на 1 рубль. Картошка стала дороже на 10 копеек.


В этом магазине выбранные продукты не только не подорожали, но и подешевели на 1 рубль 7 копеек. Осенью они стоили 42 рубля 20 копеек, а сейчас 41 рубль 13 копеек.

Из наших подсчетов можно сделать вывод, что больше всего сказался на инфляции рост цен на сезонные овощи, свинину и птицу. В одной из торговых сетей подтвердили — цены на эти продукты действительно продолжают ползти вверх.

— Мы не делаем больших торговых надбавок. Цены потихоньку поднимают поставщики. И если помидоры понятно, почему дорожают — несезон, закупаем в основном импортные, то почему курица и мясо растут в цене — загадка. Поставщики нам этого не объясняют, — сказала продавец одного из магазинов. — Молочные продукты не дорожают, рыба — она у всех и всегда дорогая.

Кстати, в сентябре в союзе птицеводов говорили, что если не будут влиять внешние факторы, то и цены на птицу изменяться не будут. Видимо, внешние факторы все же продолжают влиять.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы сравнили цены на определенные продукты в нескольких торговых Минска с теми, что были три месяца назад.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кривко попала в цветочную церемонию в спринте на этапе Кубка мира в Австрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика