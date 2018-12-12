Как за 3 месяца изменились цены на одни и те же товары в одних и тех же магазинах

В Беларуси ускорилась годовая инфляция. По данным Белстата, это произошло именно из-за рекордного роста цен на продукты в ноябре. Они подорожали на 1,2%. FINANCE.TUT.BY посмотрел цены на некоторые продукты в нескольких торговых сетях Минска и сравнил их с теми, что были три месяца назад.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Цены на продукты для сравнения мы брали за 13 сентября и 12 декабря этого года. На некоторые товары и тогда, и сейчас действовали скидки, мы их учитывали при сравнении. Цены на овощи и фрукты мы брали для сравнения самые минимальные.

В первой торговой сети, в магазине которой мы побывали, подорожали почти все продукты из нашего списка. Цены на пару позиций остались неизменными, а некоторые продукты даже подешевели.





Больше всего поднялись цены на свинину и помидоры. Первая прибавила в цене на 50 копеек, а вторые — на целых 2 рубля. На 30 копеек подорожала картошка. При этом груши на 60 копеек подешевели — сейчас в магазине есть один сорт на акции.

В сентябре на этот продуктовый набор мы бы потратили 34 рубля 42 копейки. Сейчас продукты обошлись бы нам в 37 рублей 16 копеек, то есть на 2 рубля 74 копейки дороже.

В магазине второй торговой сети та же картина: сильнее всего цены выросли на свинину — на 1 рубль, на курицу — голень прибавила в цене 60 копеек. И на 1 рубль выросла цена помидоров.





В сумме эти продукты в сентябре стоили 37 рублей 83 копейки, сейчас — 41 рубль 39 копеек. Продуктовый набор подорожал на 3 рубля 56 копеек.

В гипермаркете третьей торговой сети ничего нового мы не увидели. Свинина, курица и помидоры в лидерах по росту цен. Свинина подорожала на 1 рубль, куриная голень — на 44 копейки, а томаты — на 2 рубля. Заметно прибавили в цене яблоки — 20 копеек. Зато груши сбросили 40 копеек от цены.





Этот продуктовый набор подорожал на 3 рубля 29 копеек. Стоил в сентябре 43 рубля 9 копеек, а сейчас 46 рублей 38 копеек.

Четвертая торговая сеть порадовала — помидоры здесь подешевели на 40 копеек. Осенью самые дешевые стоили 3 рубля 89 копеек, сейчас — 3 рубля 49 копеек. Подешевели и яблоки на 30 копеек. Зато здесь подорожали другие продукты. К примеру, макароны — на 24 копейки, сыр плавленый ломтевой — на 30 копеек, свинина — на 1 рубль. Картошка стала дороже на 10 копеек.





В этом магазине выбранные продукты не только не подорожали, но и подешевели на 1 рубль 7 копеек. Осенью они стоили 42 рубля 20 копеек, а сейчас 41 рубль 13 копеек.

Из наших подсчетов можно сделать вывод, что больше всего сказался на инфляции рост цен на сезонные овощи, свинину и птицу. В одной из торговых сетей подтвердили — цены на эти продукты действительно продолжают ползти вверх.

— Мы не делаем больших торговых надбавок. Цены потихоньку поднимают поставщики. И если помидоры понятно, почему дорожают — несезон, закупаем в основном импортные, то почему курица и мясо растут в цене — загадка. Поставщики нам этого не объясняют, — сказала продавец одного из магазинов. — Молочные продукты не дорожают, рыба — она у всех и всегда дорогая.

Кстати, в сентябре в союзе птицеводов говорили , что если не будут влиять внешние факторы, то и цены на птицу изменяться не будут. Видимо, внешние факторы все же продолжают влиять.