Почем российский «налоговый маневр». Наивные вопросы про значение нефти для Беларуси

Беларусь и Россия опять делят нефтяные доходы. Тому виной так называемый налоговый маневр в РФ. Много об этом говорят, однако для неспециалистов — это темный лес. И чтобы разобраться в этой истории, для начала следует оценить значение нефтяного сектора для Беларуси.



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А оно велико. Поэтому и такой градус напряжения.

Сколько и у кого Беларусь покупает нефти?