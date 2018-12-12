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Почем российский «налоговый маневр». Наивные вопросы про значение нефти для Беларуси
13.12.2018 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Беларусь и Россия опять делят нефтяные доходы. Тому виной так называемый налоговый маневр в РФ. Много об этом говорят, однако для неспециалистов — это темный лес. И чтобы разобраться в этой истории, для начала следует оценить значение нефтяного сектора для Беларуси.
А оно велико. Поэтому и такой градус напряжения.
Сколько и у кого Беларусь покупает нефти?
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Беларусь и Россия опять делят нефтяные доходы. Тому виной так называемый налоговый маневр в РФ. Много об этом говорят, однако для неспециалистов — это темный лес. И...
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