Румас и Медведев прогулялись по Брестской крепости, но по нефти и визам не договорились

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели 13 декабря в Бресте заседание Совета министров Союзного государства. Началась встреча с экскурсии по Брестской крепости, потом стороны отправились на заседание. Ожидались подвижки по некоторым наболевшим вопросам в двусторонних отношениях, но в итоге ключевые моменты так и остались на стадии проработки.



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Сергей Румас и Дмитрий Медведев. Фото: government.ru

Налоговый маневр

Стороны продолжат рассмотрение вопроса о компенсации потерь от налогового маневра с учетом других вопросов двусторонних отношений, сообщил журналистам первый вице-премьер-министр финансов РФ Антон Силуанов, передает Interfax.by .

«Договорились рассмотреть этот вопрос в более широком формате. На уровне правительства», — сказал он. Он отметил, что такой формат предполагает обсуждение не только налогового маневра, а более широкого круга тем, связанных со «строительством Союзного государства, которое определено договором от 1999 года».

Силуанов также отметил, что вопрос снижения цены на российский газ для Беларуси не обсуждался.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с делегацией из Беларуси не стал обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление скидки на газ.

Напомним, президент Беларуси после недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным заверял , что все чувствительные вопросы, в первую очередь компенсации налогового маневра, планируется решить до конца года.

Визы

Соглашение с Россией о взаимном признании виз на заседании союзного Совмина не подписали. По словам Сергея Румаса, белорусская сторона не успела завершить внутригосударственные процедуры по соглашению.

«Сегодня мы не подписывали соглашение о взаимном признании виз. Белорусская сторона к заседанию не успела завершить внутригосударственные процедуры», — заявил Румас и выразил надежду, что стороны подпишут документ в ближайшее время.

Напомним, работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России продолжается больше года. В итоге вопрос по пересечению внутренней границы гражданами третьих стран остается нерешенным. Заявления о скором подписании соглашения ( до конца 2017 года , весной 2018 года ) пока остались нереализованными. 30 ноября Беларусь и РФ полностью согласовали проект соглашения. На днях стало известно, что в Беларуси планируют признавать выданные Россией визы иностранцам сроком до 90 дней . Российская сторона то же самое будет делать с белорусскими визами.

Барьеры в торговле

Беларусь и Россия выступили за дальнейшую работу по снятию барьеров в торговле.

«Нужно продолжать системно, последовательно снимать барьеры, которые существуют и которые сдерживают взаимную торговлю, — создавая для наших компаний благоприятные и равноправные условия доступа на рынки», — цитирует Дмитрия Медведева пресс-служба правительства РФ.

Сергей Румас заявил , что главным индикатором двусторонних отношений был и остается взаимный товарооборот.

«К сожалению, в 2018 году дисбаланс в торговле товарами между Беларусью и Россией усиливается. По итогам 10 месяцев 2018 года отрицательное сальдо взаимной торговли увеличилось на 3,3 млрд долларов», — сказал он.

Причина тому, по его мнению, — медленное движение в решении важных для белорусской стороны проблемных экономических вопросов.

«Это и ограничение Россельхознадзором доступа на российский рынок продукции белорусского агропромышленного комплекса, запрет на участие белорусских предприятий в системах государственных закупок для нужд обороны и безопасности, ограничения на участие в российских программах субсидирования закупок сельскохозяйственной техники», — сказал Румас.

Он отметил, что важнейшей составляющей двустороннего взаимодействия по-прежнему остается формирование безбарьерной среды для субъектов хозяйствования двух стран.

«Эту проблему мы решаем постоянно на различных интеграционных площадках. При этом, на мой взгляд, в рамках Союзного государства найден оптимальный механизм решения вопроса — рабочие группы по ключевым направлениям сотрудничества. По итогам их работы удалось сократить перечень проблемных вопросов доступа на рынки России и Беларуси», — сказал премьер.



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Сергей Румас и Дмитрий Медведев. Фото: government.ru

Медведев отметил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты.

«Есть необходимость вообще взглянуть на то, что происходило с союзным договором начиная с 1999 года, что исполнено, а что не исполнено. Есть целый ряд чувствительных тем, которые мы регулярно обсуждаем, они касаются выравнивания условий хозяйствования в наших странах (сейчас и Сергей Николаевич [Румас] об этом говорил), оказания экономической, в том числе финансовой, поддержки».