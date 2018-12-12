Эксперимент СТВ: как далеко видно пешехода в темноте без фликера

Чтобы убедить пешеходов обозначать себя световозвращающими элементами ГАИ использует метод кнута.

Нет фликера – заплати штраф. Минимум 24,5 рубля.





Простой наглядный эксперимент провели в программе «Специальный репортаж» . .

Юрий Прокопенко, СТВ:

Расстояние от автомобиля до пешехода, точнее, корреспондента без фликера – метров 30. Вы меня видите?





Я здесь, прямо на дороге. Пешехода практически не видно.

А сейчас увеличиваем расстояние вдвое и надеваем на рукав куртки светоотражающий элемент.





Я стал более заметен в темноте.