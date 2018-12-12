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Эксперимент СТВ: как далеко видно пешехода в темноте без фликера
Чтобы убедить пешеходов обозначать себя световозвращающими элементами ГАИ использует метод кнута.
Простой наглядный эксперимент провели в программе
Юрий Прокопенко, СТВ:
А сейчас увеличиваем расстояние вдвое и надеваем на рукав куртки светоотражающий элемент.
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Чтобы убедить пешеходов обозначать себя световозвращающими элементами ГАИ использует метод кнута. Нет фликера – заплати штраф. Минимум 24,5 рубля. Простой...
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