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Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?

13.12.2018 20:51 — Разное | СТВ  
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На этом водоёме лёд только установился, но уже тут как тут десятки рыбаков.

Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?

Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?

Где-то лёд есть, а уже через два-три метра его может и не быть.

Особая опасность возле берега. Здесь даже не лёд, а больше ловушка для рыбаков-экстремалов, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?

Юрий Прокопенко, СТВ:
Если человек идёт на лёд и проваливается в воду, какие действия?

Роман Казутин, водолаз Могилёвской областной организации ОСВОД:
Освободиться от всего лишнего. Никогда не надо паниковать. Взять себя в руки.

Самообладание – это первое правило. Оценить обстановку. Выбрать наиболее безопасный край пролома.

Любой рыбак, выходя на лёд, должен иметь при себе, хотя бы, верёвку, 3-4 метра в длину.

Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?

И вот такие самоспасы: это – самодельные, но продаются и в магазинах. Самоспасы должны быть всегда у рыбака в кармане.
 
 
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На этом водоёме лёд только установился, но уже тут как тут десятки рыбаков. Где-то лёд есть, а уже через два-три метра его может и не быть. Особая опасность возле...
 
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