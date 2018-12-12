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Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?
На этом водоёме лёд только установился, но уже тут как тут десятки рыбаков.
Особая опасность возле берега. Здесь даже не лёд, а больше ловушка для рыбаков-экстремалов, рассказали в программе
Юрий Прокопенко, СТВ:
Роман Казутин, водолаз Могилёвской областной организации ОСВОД:
Любой рыбак, выходя на лёд, должен иметь при себе, хотя бы, верёвку, 3-4 метра в длину.
И вот такие самоспасы: это – самодельные, но продаются и в магазинах. Самоспасы должны быть всегда у рыбака в кармане.
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На этом водоёме лёд только установился, но уже тут как тут десятки рыбаков. Где-то лёд есть, а уже через два-три метра его может и не быть. Особая опасность возле...
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