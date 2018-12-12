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Качество жизни пациента значительно улучшится. Гибридную операцию на сердце впервые провели в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси провели первую гибридную операцию на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицинской практике она считается уникальной.
В ведущих клиниках мира – единичные случаи, когда на помощь пациентам одновременно приходит целая группа кардиохирургов. В одной операционной выполняется и хирургическое вмешательство на открытом сердце, и манипуляции на сосудах.
Новая методика пришла из Америки. В Беларуси к ней готовились целый год и вот сейчас приступили к практике. Корреспондент Евгений Поболовец подробнее.
Вот так кровь качается. В данной ситуации, когда сердце сокращается, этот участок выпячивается. Как воздушный шарик, который готовится лопнуть. И мы эту зону убрали, и сердце приобрело свою нормальную физиологическую форму и стало сокращаться полностью.
За сложными формулировками – жизнь человека. Уменьшить левый желудочек – значит, ее продлить. Раньше после острого инфаркта миокарда спасала только трансплантация. После гибридной операции пациент может прожить до этой вынужденной меры несколько лет. Возможно, пересадка и не потребуется вовсе.
Евгений Поболовец, СТВ:
Не участвует – не значит, что не опасен. Спустя время запускается порочный круг, когда с каждым месяцем объем камеры сердца увеличивается и образуется сердечная недостаточность. Если вовремя не сделать операцию, жизнь пациента значительно сократится.
Олег Полонецкий, заведущий отделением РНПЦ «Кардиология»:
Технологию придумали американцы – Кевин и Лон. С 2005 года отработали сначала на животных, затем на человеке. В Беларуси к первой операции готовились год, изучали материалы, консультировались с авторами идеи. И сегодня ее проводили под непосредственным руководством американских коллег.
В этой новой технологии привлекает несколько моментов. В США есть пациенты, которые живут уже шесть лет после такого хирургического вмешательства, и их состояние как минимум не ухудшается. Сама по себе операционная травма небольшая, а значит, последствия переносятся легче. И самое важное – для некоторых больных сейчас просто нет другой альтернативы в лечении.
Лон Аннест, кардиохирург (США):
Гибридные операции требуют определенных условий. В первую очередь – медицинская визуализация, когда небольшие части тела, такие как тонкие сосуды в сердечной мышце, можно показать с помощью ангиографа. А пока первую операцию в Минске проводили в рентгеноперационной, которую специально для этого подготовили.
Александр Мрочек, главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ «Кардиология»:
За работой белорусских кардиохирургов сегодня наблюдали и коллеги из Италии, Испании и Германии. Им, также как и нам, интересен этот опыт. В мире сейчас активно ищут варианты лечения сердечной недостаточности, а гибридная операция – один из эффективных путей решения этой проблемы.
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Качество жизни пациента значительно улучшится. Гибридную операцию на сердце впервые провели в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси провели первую гибридную операцию на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицинской практике она считается...
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