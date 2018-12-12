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«Свидание назначил возле вашего киоска» и «Пошла смотреть, продают ли картошку». Истории о покупателях от продавцов «Белсоюзпечати»
На смену привычным газетным киоскам приходят мультисовременные. Скоро в Минске специально к 100-летию «Белсоюзпечати» появится первый умный павильон!
До войны газеты продавали в скромных деревянных будках, рассказали в программе «Минск и минчане».
В 60-ых на смену им пришли ларьки из стекла, металла и пластика. Дизайн в виде перевернутой пирамиды выглядел стильно и собирал поклонниц в платочках и пышных юбках. Минчанки обожали красоваться в зеркальных витринах возле филармонии и ГУМа. В ТОПе были журналы «Наука и жизнь», «Работница и крестьянка» и «Здоровье», а за газетой «Вечерний Минск» выстраивалась километровая очередь.
Что помнят минчане?
Минчане:
Елена Хилько вспоминает, как работала в валенках и телогрейке, не спасал даже обогреватель, кипятильник был под запретом, а вода в термосе замерзала на раз-два.
Всю продукцию приходилось с вечера прятать в сейф, оттого что стеклянные витрины частенько разбивали хулиганы.
Светлана Дубик пришла в киоск на Нестерова в 1996 году. В час пик продавали сотни газет. Витрины в «Ромашках» были неудобными, но перед ними собирались целые очереди.
Елена Хилько:
Светлана Юрцевич, продавец 4 разряда павильона № 369 РУП «Белсоюзпечать»:
Светлана Юрцевич на «ты» с прессой уже более двух десятков лет. Сегодня передаёт опыт новому поколению. Признаётся: в модных павильонах к покупателю стала ещё ближе. Бабушки поделятся рецептами, молодёжь пошутит – так и пролетает день. Впрочем, без приключений не обходится.
Елена Хилько:
Сегодня в Минске работает 37 павильонов. Товарооборот в них в 1,5 раза выше, чем в киосках. Беларусь в реальных цифрах давно обогнала соседей.
Что касается «умного» павильона, в нём можно будет подзаряжать телефон, вызывать такси, покупать билеты на спектакли и оплачивать коммунальные услуги. А специально к Европейским играм для иностранных гостей здесь начнут функционировать навигатор и электронный консультант-переводчик. Одним словом – всё включено.
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«Свидание назначил возле вашего киоска» и «Пошла смотреть, продают ли картошку». Истории о покупателях от продавцов «Белсоюзпечати»
На смену привычным газетным киоскам приходят мультисовременные. Скоро в Минске специально к 100-летию «Белсоюзпечати» появится первый умный павильон! До...
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