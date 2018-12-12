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Российскому рублю предсказали новый обвал

13.12.2018 20:50 — Разное | Tut.by  
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Аналитики Райффайзен банка полагают, что российской валюте не поможет даже укрепление цен на нефть и она может обвалиться до уровня в 77 рублей за доллар. Подобный прогноз содержится в аналитическом отчете российского подразделения австрийской банковской группы.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Поводом для резкого роста иностранной валюты в цене станет скупка валюты Министерством финансов и Банком России, которую институты могут возобновить уже в январе, утверждают аналитики банка. По оценкам аналитика Дениса Порывая, подобное решение финансовых властей России приведет к тому, что курс доллара в течение года будет колебаться в диапазоне от 73 до 77 российских рублей.

«При текущих ценах на нефть и курсе рубля сальдо счета текущих операций в 2019 году составит всего лишь 33 миллиарда долларов, чего будет недостаточно даже для выплат по внешнему долгу», — говорится в отчете. Аналитики отмечают, что валюты хватит на рефинансирование не более половины госдолга, который на текущий момент оценивается в 54 миллиарда долларов.

Еще одним негативным фактором для российской валюты станет повышенный отток капитала, который будет вызван санкциями со стороны США. В ноябре этот показатель уже установил антирекорд, составив 15,8 миллиарда долларов, что стало рекордом с февраля 2015 года, когда было зафиксировано пиковое значение.

Ранее аналитики американского инвестбанка Bank of America Merrill Lynchпришли к выводу, что российская экономика сможет расти в 2019 году при условии слабого рубля и нефти по 100 долларов. Такие показатели позволят нарастить ВВП России в 2019 году на два процента.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Аналитики Райффайзен банка полагают, что российской валюте не поможет даже укрепление цен на нефть и она может обвалиться до уровня в 77 рублей за доллар.
 
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