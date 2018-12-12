Как противодействовать пожарам и что предлагают изменить в профилактической работе обсудили в облисполкоме

Первое заседание вновь созданной комиссии по профилактике пожаров прошло в облисполкоме.







Анализ проводимой в последние годы профилактической работы показал, подчеркнул Виктор Лискович, что ее объемы не снижены, алгоритм работы смотровых комиссий, органов власти, других субъектов профилактики остался тот же. Тогда возникает вопрос: почему ухудшились обстановка? Ответ следует искать в качестве проводимой работы.



О ситуации с пожарами на территории области, о работе по их профилактике доложил первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев. За 11 месяцев текущего года произошло на 20 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года, в огне погибли 43 человека, в прошлом году – 39. Рост пожаров зарегистрирован в 15-и районах. Все пожары, на которых погибли люди, произошли в жилом секторе. Более 80 процентов погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Как и в прошлом году высоким остается процент возгораний из-за неосторожного обращения с огнем. Как показал анализ пожаров с гибелью людей, зачастую к беде приводят злоупотребление спиртными напитками и курение в постели.









223 смотровые комиссии по обеспечению безопасных условий проживания граждан проверили почти 145 тысяч домовладений и квартир.



– Комиссия создана распоряжением председателя облисполкома для повышения качества взаимодействия между структурными подразделениями облисполкома, гор- и райисполкомов, субъектов профилактики и иных организаций по предупреждению пожаров и гибели людей на них людей, – отметил, открывая заседание, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Она не подменяет работу областной мобильной группы, деятельность которой продолжится в прежнем формате, а материалы, предоставленные мобильной группой, будут рассматриваться на заседаниях комиссии. Ее члены будут собираться не реже раза в месяц в зависимости от ситуации, которая складывается в том или ином районе.









В свою очередь, Александр Ясев остановился на проблемных вопросах в деятельности субъектов профилактики, решение которых поможет избежать беды в будущем. Принятое руководством области в 2015 году решение исключить продажу алкогольных напитков лицам в пьяном виде, в некоторых районах не выполняется. Из семи погибших в Щучинском районе шестеро находились в состоянии алкогольного опьянения, из них четверо накануне пожара в пьяном виде приобретали алкоголь в магазине. Если бы решение строго выполнялось, возможно не было бы трагедий в Гродно и Гродненском, Берестовицком, Лидском, Мостовском и Слонимском районах. Недостатки в работе смотровых комиссий выявлены областной мобильной группой. Было указано на то, что порой решения сельских Советов, на которых рассматриваются вопросы обеспечения безопасных условий проживания, носят формальный характер, не заслушиваются руководители и субъекты профилактики по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Не всегда решения руководства области своевременно доводятся до исполнителей.



На заседании комиссии определены конкретные вопросы, на которые все субъекты профилактики должны обратить особое внимание. В преддверии праздников особое внимание необходимо уделить семьям, находящимся в социально опасном положении, престарелым гражданам, особенно если они живут с пьющими родственниками.









Заместители председателей райисполкомов тех районов, где произошло наибольшее число пожаров, погибли люди, рассказали, как они будут строить профилактическую работу.



Генеральный директор РУП «Гродноэнерго» Владимир Шатерник рассказал, что согласовывается с райисполкомами график замены электропроводки в жилых домах на 2019 год, что станет еще одним гарантом безопасности проживания людей. О том, что профилактика пожаров является приоритетом для прокуратуры области, по результатам надзорных проверок принимаются меры прокурорского реагирования, выносятся представления, рассказал заместитель начальника отдела прокуратуры области Валерий Поведайко.