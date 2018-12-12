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Wargaming и «Белавиа» презентовали новый «танколет»

13.12.2018 19:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Wargaming и «Белавиа» презентовали новый «танколет»
АиФ

Авиакомпания «Белавиа» совместно с компанией Wargaming, известной по созданию и разработке одной из самых популярных компьютерных игр в мире «World of Tanks» («Мир танков») представили второй самолет с необычной раскраской.

Wargaming и «Белавиа» презентовали новый «танколет»
 

Расцветка второго самолета, как и первого, черно-оранжевая. Стиль раскраски тот же, только теперь, помимо танка, на фюзеляже появился и силуэт зубра.

Wargaming и «Белавиа» презентовали новый «танколет»
 

На этот раз самолет забрендировали и изнутри.

Wargaming и «Белавиа» презентовали новый «танколет»
 

В салоне расположено много элементов из игры «Мир танков», на столиках у кресел пассажиров – информация про танки и самоходные установки.

Wargaming и «Белавиа» презентовали новый «танколет»
 

Самолет Embraer ERj – 195LR рассчитан на 107 пассажиров (11 мест бизнес-класса, остальные – эконом). Первый рейс с пассажирами самолет в новой раскраске совершил вечером 12 декабря – в Баку.

Wargaming и «Белавиа» презентовали новый «танколет»
 

Напомним, первый Boeing 737−300 «Белавиа» в ливрее от Wargaming презентовали летом 2016 года. Раскраска была неожиданной: черный фюзеляж с оранжевым орнаментом и с белым васильком на хвостовой части.

Wargaming и «Белавиа» презентовали новый «танколет»
Как выглядит брендированный компанией Wargaming самолет?
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Авиакомпания «Белавиа» совместно с компанией Wargaming представили самолет с необычной окраской.
 
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