Wargaming и «Белавиа» презентовали новый «танколет»

Авиакомпания «Белавиа» совместно с компанией Wargaming, известной по созданию и разработке одной из самых популярных компьютерных игр в мире «World of Tanks» («Мир танков») представили второй самолет с необычной раскраской.





Расцветка второго самолета, как и первого, черно-оранжевая. Стиль раскраски тот же, только теперь, помимо танка, на фюзеляже появился и силуэт зубра.





На этот раз самолет забрендировали и изнутри.





В салоне расположено много элементов из игры «Мир танков», на столиках у кресел пассажиров – информация про танки и самоходные установки.





Самолет Embraer ERj – 195LR рассчитан на 107 пассажиров (11 мест бизнес-класса, остальные – эконом). Первый рейс с пассажирами самолет в новой раскраске совершил вечером 12 декабря – в Баку.





Напомним, первый Boeing 737−300 «Белавиа» в ливрее от Wargaming презентовали летом 2016 года. Раскраска была неожиданной: черный фюзеляж с оранжевым орнаментом и с белым васильком на хвостовой части.