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Архиепископ Артемий совершил литургию в храме деревни Волпа
13.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
13 декабря 2018 года, в день памяти апостола Андрея Первозванного, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, совершил Божественную литургию в
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович, благочинный Волковысского округа иерей Александр Юзва, настоятель храма иерей Иоанн Гришкевич и духовенство Волковысского благочиния, сообщает
За литургией Владыка Артемий в благословение за труды во славу Святой Церкви вручил церковные награды. Так медали «Коложский Крест» III степени были удостоены следующие лица:
Архиерейскими грамотами были награждены:
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13 декабря 2018 года, в день памяти апостола Андрея Первозванного, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, совершил...
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