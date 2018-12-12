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Архиепископ Артемий совершил литургию в храме деревни Волпа

13.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Архиепископ Артемий совершил литургию в храме деревни Волпа

13 декабря 2018 года, в день памяти апостола Андрея Первозванного, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, совершил Божественную литургию в храме в честь Преображения Господня деревни Волпа Волковысского района по случаю 15-летия со дня освящения данной церкви.

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович, благочинный Волковысского округа иерей Александр Юзва, настоятель храма иерей Иоанн Гришкевич и духовенство Волковысского благочиния, сообщает orthos.org.

За литургией Владыка Артемий в благословение за труды во славу Святой Церкви вручил церковные награды. Так медали «Коложский Крест» III степени были удостоены следующие лица:

  • Иерей Иоанн Гришкевич, настоятель храма;
  • Вишневский Иван Иванович, певчий храма;
  • Эйсмонт Зинаида Владимировна, прихожанка храма.

Архиерейскими грамотами были награждены:

  • Бенько Антон Алексеевич, пономарь храма;
  • Станкевич Владимир Степанович, пономарь храма;
  • Ильюк Лидия Балиславовна, прихожанка храма.

Архиепископ Артемий совершил литургию в храме деревни Волпа

Архиепископ Артемий совершил литургию в храме деревни Волпа

Архиепископ Артемий совершил литургию в храме деревни Волпа

Архиепископ Артемий совершил литургию в храме деревни Волпа

Архиепископ Артемий совершил литургию в храме деревни Волпа

 

 
 
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13 декабря 2018 года, в день памяти апостола Андрея Первозванного, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, совершил...
 
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