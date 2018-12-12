Леонардо Ди Каприо вернул «Оскар» федеральным властям США









Уточняется, что «Оскар» ранее принадлежал Марлону Брандо, который получил его в 1954-м за роль в фильме «В порту». Затем статуэтка таинственным образом пропала. А Ди Каприо ее подарили на день рождения друзья и бизнес-партнеры из компании Red Granite Pictures.





Владельцем этой компании является малазийский миллиардер Лоу Тек Джо, известный как Джо Лоу. Финансиста подозревают в мошенничестве и присвоении средств из государственного инвестиционного фонда Малайзии. По данным следствия, Лоу тратил деньги из фонда на личные нужды, а также спонсировал за эти средства съемки фильмов. Одна из таких картин – «Волк с Уолл-стрит» с Ди Каприо в главной роли. Напомним, за этот фильм актер был номинирован на «Оскар».









Ди Каприо пришлось избавиться в пользу федеральных властей не только от статуэтки, но и от других подарков Лоу: например, от картины Пикассо «Натюрморт с головой быка».







