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Леонардо Ди Каприо вернул «Оскар» федеральным властям США

13.12.2018 20:53 — Разное | Партизан  
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Актер Леонардо Ди Каприо передал федеральным властям США статуэтку «Оскар», которая замешана в деле о многомиллионном мошенничестве, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на The New York Times.



Уточняется, что «Оскар» ранее принадлежал Марлону Брандо, который получил его в 1954-м за роль в фильме «В порту». Затем статуэтка таинственным образом пропала. А Ди Каприо ее подарили на день рождения друзья и бизнес-партнеры из компании Red Granite Pictures.

Владельцем этой компании является малазийский миллиардер Лоу Тек Джо, известный как Джо Лоу. Финансиста подозревают в мошенничестве и присвоении средств из государственного инвестиционного фонда Малайзии. По данным следствия, Лоу тратил деньги из фонда на личные нужды, а также спонсировал за эти средства съемки фильмов. Одна из таких картин – «Волк с Уолл-стрит» с Ди Каприо в главной роли. Напомним, за этот фильм актер был номинирован на «Оскар».


Ди Каприо пришлось избавиться в пользу федеральных властей не только от статуэтки, но и от других подарков Лоу: например, от картины Пикассо «Натюрморт с головой быка».



 
Теги: Минск
 
 
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Актер Леонардо Ди Каприо передал федеральным властям США статуэтку «Оскар», которая замешана в деле о многомиллионном мошенничестве, сообщает корреспондент...
 
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