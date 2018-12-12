Планов на Минск у легендарного фигуриста Ягудина громадьё!

«Минск-Новости» , чему научит белорусских девушек, каково ему выступать в роли крысы и когда Татьяна Тарасова назвала его летающей табуреткой. Легендарный спортсмен рассказал корреспонденту агентства, чему научит белорусских девушек, каково ему выступать в роли крысы и когда Татьяна Тарасова назвала его летающей табуреткой.





Свою крысу — роль в ледовом шоу «Щелкунчик и Мышиный король», которое вот-вот представит Минску звездная команда Ильи Авербуха — Алексей Ягудин, похоже, нежно любит. Как и другие, скажем так, не самые возвышенные облики. Жесткие, харизматичные, активные, с искрами как от электросварки, во все стороны… Попадание в такие роли у Ягудина на сто и один процент. А вот образ возвышенного Щелкунчика или драматичного Ромео ему примерить сложно.









— Ромео сложнее всего, — подчеркивает Алексей Ягудин. — Такой он весь манерный! Смерти подобно провести в этом любовно-романтичном трепете 2,5 часа спектакля. Мне необходимо двигаться: побегать, со зрителями пообщаться. У одного воду утащить или сумку (все, естественно, возвращаю законным владельцам), другому шляпу свою примерить, третьему лысину отполировать. Всегда стараюсь выбраться в люди. Особенно, если это детский спектакль. Детей, кстати, хлебом не корми — дай потаскать Мышиного короля за хвост. Но крыса не кусается — она же добрая. Технически я зло, но доброе.





Ледовый спектакль «Щелкунчик» будет интересен и взрослым. Ну где еще вам потрет лысину сам Алексей Ягудин?





Шутки шутками, но шоу, которые ставит Илья Авербух, за 15 лет стали настоящим знаком качества. И парой часов ностальгии для взрослых. Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас — та самая плеяда, за которой еще каких-то пару лет назад мы, затаив дыхание, следили на чемпионатах мира, Гран-при и Олимпиадах.





А теперь вишенка на торте — к созданию ледового шоу приложила элегантную ручку гуру льда Татьяна Анатольевна Тарасова. Легендарная «мама» многих чемпионов мира. Алексея Ягудина в том числе.





— Помню, позвонил ей, предложил сотрудничать. А она мне со старта выдала: «А, это ты, летающая табуретка! Ну, попробуем вылепить из тебя императорское кресло», — с улыбкой вспоминает Ягудин.









На первых порах мир знал Алексея исключительно как техничного спортсмена — четкие движения, отточенные, вызубренные элементы. Он один из тех, кому зрители не кричали «стой!» после четверного прыжка. Было очевидно: устоит. Харизму артиста из-под железной маски вытащила именно великая Тарасова. Символично, что произвольная программа «Человек в железной маске» (и, само собой, короткая — «Зима») принесли Ягудину «золото» Олимпиады-2002.





В 2003-м в спортивной карьере пришлось поставить точку из-за травмы. Но железные не ломаются. Ягудин закрыл одну дверь и открыл другую — на телевидение. Ведущий многочисленных ледовых шоу и спортивных программ в России, Алексей засветился и на белорусском ТВ. В роли ведущего программы, так сказать, для девочек — «Галерея красоты». У многих явно сработала отсылка к «Модному приговору» с эпатажным историком моды Васильевым.





— У Васильева в программе просто внешность меняют — макияж сделали, постригли иначе, одели по-другому, а тут меняют образ жизни в целом, —пресекает аналогии Ягудин.





Над стилем в белорусской программе тоже трудятся, а попутно исполняют мечты гостей студии. Чем же занимается Алексей Ягудин?









фото Reuters





— У меня тоже возник этот вопрос, когда пригласили поучаствовать, — говорит собеседник. — Оказалось, мотиватором работать.





Понятно, что ускорительные пинки никто не раздает направо и налево. А вот развернуть мысли в правильном направлении — это запросто. И кто, как не Алексей Ягудин, может знать о всех нюансах работы, точнее, пáхоты над собой.





— Самое главное — жить с головой на плечах, — отмечает он. — Не впадать в панику и крайности, если что-то пошло не так и все посыпалось. Адаптироваться нужно. По ходу программы, так сказать.









К слову, предполагаются и другие белорусские передачи с Ягудиным в роли ведущего. Во всяком случае планов на Минск у знаменитого фигуриста много.





— Когда много лет назад покупал дом на Минском шоссе, уж точно не думал, что сложится такая прямая: Москва — мой дом — белорусская столица, — комментирует Алексей.





В белорусской столице, кстати, скоро может открыться и детская спортивная школа по фигурному катанию под руководством Алексея Константиновича.





— Уже есть наработки, подобран тренерский состав, — говорит собеседник.





Учитывая, что Ягудин из тех людей, кто говорит и делает, а не просто в пространные рассуждения пускается, появления спортивной детской школы по фигурному катанию можно ждать в ближайшее время. Как минимум после чемпионата Европы по фигурному катанию, который принимает Минск в января 2019-го.





Кстати, Алексей Ягудин выступит на этом первенстве в роли комментатора.





— Безумно приятно быть вовлеченным в те страсти, которые закипят в «Минск-Арене»! — эмоционально реагирует Алексей. — Это вам не по картинке из «Останкино» комментировать. Представить только: все эти четверные прыжки, все сложнейшие элементы будут выполнять в каких-то паре метров от меня!





Те, кто настроился на щедрые порции жестких и едких высказываний, выдыхайте. Алексей Константинович пообещал быть предельно демократичным и политкорректным.





— Ведущий обязан быть беспристрастным, как бы ни хотелось дать оценку тому, что видишь, — серьезно заявляет Ягудин. — Заметить какие-то грязные моменты в исполнении можно. А ёрничать на этот счет — нет. Никогда не знаешь, какой элемент и какую конкретно связку собирался сделать спортсмен.





Среди явных фаворитов первенства Алексей Ягудин называет французскую пару Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, которая взяла «золото» Гран-при этого года в Ванкувере. Интересно, что Ванесса — бывшая подопечная Ягудина в пору его проживания в Штатах.





— Тогда она каталась одиночницей и ее мама пришла за советом, мол, что делать дальше, — вспоминает Алексей. — Я высказался, что есть смысл выступать за сборную другой страны: одиночное катание в Америке на тот момент было очень сильное и кандидатов в сборную хватало с избытком. Прошло время, я вернулся в Россию, смотрю, а Ванесса уже катается в паре и за Францию.





Отношения к Минску у Ягудина теплые. А вот ко льду «Минск-Арены» — не совсем.





— Коньки у меня тупые — точу редко, и люблю мягкое покрытие, — объясняет Алексей. — А в «Арене» лед хоккейный — жесткий. С другой стороны, плохому танцору всегда будет что-то мешать. А я же танцую вполне себе хорошо. Зрителю неинтересно, нравится ли тебе лед, удобные ли ботинки. Они пришли увидеть красивую, насыщенную эмоциями сказку, и они ее получат!





На этих словах Мышиный король просто обязан был взмахнуть шляпой и щелкнуть длинным хвостом. Но вот незадача: Ягудин пришел на интервью не в сценическом образе.







