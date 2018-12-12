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Трамп выдвинул ультиматум: встреча с Путиным состоится только после возвращения Украине моряков и кораблей
Советник президента США Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина станет возможной только после возвращения Украине моряков и кораблей, захваченных в Керченском проливе.
«Я не вижу в обозримом будущем предпосылок к такой встрече, она невозможна до тех пор, пока (украинские — Ред.) корабли и экипажи не будут освобождены», — цитирует Болтона
Ранее президент Трамп отменил встречу с Путиным из-за захвата россиянами украинских кораблей в Керченском проливе,
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Трамп выдвинул ультиматум: встреча с Путиным состоится только после возвращения Украине моряков и кораблей
Советник президента США Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина станет возможной только после возвращения Украине моряков и кораблей,...
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