«Лукашенко выполнил свою роль и Москве больше не нужен»

«Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счётной палаты. В том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года»- заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина в Бресте.





Российский премьер – про «союзное строительство», а белорусский – про провалы в экономике:





«В 2018 году дисбаланс в торговле товарами между Беларусью и Россией усиливается. По итогам 10 месяцев 2018 года отрицательное сальдо взаимной торговли увеличилось на 3,3 млрд долларов», - подчеркнул Сергей Румас.

Правительство РБ отложило подписание соглашения о взаимном признании виз между Беларусью и Россией.

Не является ли это реакцией Минска на экономическую несговорчивость Москвы?

«Белорусский партизан» побеседовал с председателем Верховного Совета 12 созыва Мечиславом Грибом и доктором политических наук Павлом Усовым.









Мечислав Гриб: В таких условиях очень легко потерять суверенитет





- Визовое соглашение предусматривает, что визы, выдаваемые Беларусью, дает право иностранцам приезжать в Россию, а по российским визам – приезжать в Беларусь. Подход вполне адекватный. Не состыковалось.





- Что происходит между Беларусью и Россию на фоне событий последних месяцев?





- Между руководителями двух стран нет доверия, нет доверия между руководством стран. Если существует «союзное государство», почему наши визы не признаются в России, а российские – в Беларуси? Глупость, которая ведет к установлению пограничных постов и установлению полноценных границ. Зачем тогда Черномырдин с Лукашенко выкапывали пограничные столбы в Лиозненском районе? Но это было давно…





- Во время перепалки на саммите ЕАЭС Лукашенко и Путин очертили свою позицию. «Нет равных условий – нет союза», заявил Лукашенко, на что Путин ответил: «Нужно стремиться к унификации, но для этого нужно время и другой уровень интеграции”. Может, стороны очертили свои позицию и стоят на своем?





- Все зависит от дальнейшего поведения сторон. Но стороны понимают «равные условия» по-разному: Россия считает, что нефть ее, газ ее, - как хочет, так ими распоряжается, имеет право; а «братьям» белорусам, с которыми вместе в окопах сидели, совет: нравится – покупайте, не нравится, не покупайте. А Минск спрашивает: раньше давали, а сейчас отказываете – а на каком основании? Любой здравомыслящий человек запутается в понятиях и требованиях.





- Что подразумевается под другим уровнем интеграции в рамках «союзного государства»?





- Речь идет о политической интеграции, о создании надгосударственных институтов (общий парламент или президент), чьи решения обязательны для выполнения в обеих странах.

Этого нет. Мировая практика вообще не знает, что такое «союзное государство». «Союзное государство» вроде есть, но в нем ничего нет.





Вообще никаких равных условий между большим государством и маленькой страной быть не может. Россия в 90 раз больше Беларуси по территории, по населению – в 15 раз, извините, какие равные условия? Потерять суверенитет в подобной ситуации очень и очень легко.





Один пример: в Беларуси придали статус второго государственного русскому языку – и сразу же это загнало белорусский язык в небытие. Все, больше ничего не делали. Но история нас ничему не учит.









Павел Усов: Загнять страну в "интеграционное гетто",





доктор политических наук Павел Усов предлагает оценить события на белорусско-российском фронте комплексно: надо рассматривать комплексно.





- В нарастающем прессинге России на Беларусь (на Лукашенко в частности) важно лишь одно: какую цель ставит Москва? Следует учесть все факторы: предвыборная кампания в Беларуси (2020 год), назначение посла, окруженного силовиками-переворотчиками (включая сына известного сенатора Клинцевича); сочинские посиделки у Путина; заявление Симонян; перепалка на последнем саммит ЕАЭС. В чем же интерес России: просто убрать Лукашенко или убрать Лукашенко и "инкорпорировать Беларусь"?





Задавшись этим вопросом, политолог на него и отвечает:

- Отрезать от белорусской независимости по куску, пока политическое бытие Лукашенко и белорусский суверенитет не станут историей. Ключевым фактором в этом вопросе, является фактор времени, поэтому выборы в Беларуси будут наиболее благоприятным обстоятельством для усиления давления.

Понимает ли Лукашенко стоящие перед ним вызовы?





- Если понимает, то почему за последние 4 года не было предпринято ничего, чтобы ограничить всеобъемлющее влияние России? Ведь, кроме фасадных вкраплений "белорусизации", так и ничего не было сделано в сфере укрепления, как и в отношениях с Западом. Наоборот, мы были свидетелями давления на демократические СМИ и активистов, расширение цензуры и ограничений. Все это происходило и происходит на фоне "диалога" с Западом.









Причина давления понятна, нельзя чтобы "диалог" повлиял на оживление общества. Лукашенко боится белорусского общества, больше, чем России. В свою очередь, российскость в сознании белорусов была фактором стабильности его собственного режима, что в итоге стало серьезной проблемой. По всей вероятности, Лукашенко, как и прежде будет стремиться выторговать для себя новый срок, хотя очевидным становится то, что Россию это больше не устраивает, - считает Павел Усов. - Выборы и президентство является самым слабым местом Лукашенко. Даже при всем системном контроле над избирательным процессом нельзя предусмотреть всех действий России, которые скорее всего, выйдут за рамки электоральной кампании. Возникает, следующий вопрос, пойдет ли Лукашенко на отмену выборов или их перенос?





Политолог считает, что Кремль только усилит давление на Беларусь:





- Очевидно, что Россия будет сдавливать Беларусь политически и экономически. Стратегическая цель - загнать страну в такое "интеграционное гетто", из которого оно не сможет выбраться ни с Лукашенко, ни без него. Погрузить Беларусь в такое существование, при котором никакие изменения (демократического характера) не будут возможны. И вся вина за это полностью лежит на бездарной политике нынешнего руководителя Беларуси, который сделал страну заложницей своей власти, своих интересов, фактически сведя на нет усилия тех, кто боролся за суверенитет, - говорит Павел Усов. - Лукашенко выполнил свою роль, задачу, возложенную на него Москвой. Он лишил Беларусь движения на Запад, лишил возможностей построить демократическое общество. Теперь он стал не нужен.



