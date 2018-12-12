На обойной фабрике в Гомеле установили эффективные фильтры

пишет tut.by. Кроме того, были закуплены краски другого состава. В ближайшее время линии виниловых обоев будут вновь запущены, и специалисты проведут все необходимые замеры для оценки воздействия производства на окружающую среду. Как рассказал его директор Андрей Башилов, в обойном цехе усилили систему фильтров на очистных установках, задействовав более эффективные фильтрующие материалы,tut.by. Кроме того, были закуплены краски другого состава. В ближайшее время линии виниловых обоев будут вновь запущены, и специалисты проведут все необходимые замеры для оценки воздействия производства на окружающую среду.









Недовольство жителей близлежащих к предприятию домов возникло зимой прошлого года. В январе на предприятии изменился технический проект по выпуску виниловых обоев, была произведена модернизация действующих участков виниловых обоев комбинированным способом печати. Люди стали жаловаться на смог и запах. Проблема долго не решалась, пока в дело не вмешался губернатор.



