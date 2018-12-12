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На обойной фабрике в Гомеле установили эффективные фильтры

13.12.2018 20:17 — Разное | Партизан  
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Запах в Новобелице из-за деятельности «Гомельобоев» скоро должен исчезнуть, пообещали журналистам «Гомельскай праўды» на предприятии.

Как рассказал его директор Андрей Башилов, в обойном цехе усилили систему фильтров на очистных установках, задействовав более эффективные фильтрующие материалы, пишет tut.by. Кроме того, были закуплены краски другого состава. В ближайшее время линии виниловых обоев будут вновь запущены, и специалисты проведут все необходимые замеры для оценки воздействия производства на окружающую среду.


Недовольство жителей близлежащих к предприятию домов возникло зимой прошлого года. В январе на предприятии изменился технический проект по выпуску виниловых обоев, была произведена модернизация действующих участков виниловых обоев комбинированным способом печати. Люди стали жаловаться на смог и запах. Проблема долго не решалась, пока в дело не вмешался губернатор.


 
 
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Запах в Новобелице из-за деятельности «Гомельобоев» скоро должен исчезнуть, пообещали журналистам «Гомельскай праўды» на предприятии.
 
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